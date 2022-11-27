"Террор гражданских городов под аплодисменты Z-пропаганды": Подоляк про ракетные атаки РФ

Российская ракета / УНИАН, Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары российских войск по объектам украинской энергетики не влияют на ситуацию на фронте.

"Российские атаки по объектам энергетики - это не только об отключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, не приехавшая скорая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет.", - написал Подоляк в Twitter.

Он отметил, что Россия продолжает террор гражданского населения.

"Просто фашизм 21 века - террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды", - отметил он.

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее сделал заявление о том, что Украина может поучаствовать в переговорах с Россией. Однако диалог должен базироваться на территориальной целостности украинского государства в рамках границ на 1991 год. Для этого Москва должна вывести свои войска со всех украинских территорий.

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, дескать, больше не собирается свергать власть в Украине. По его словам, мол, "спецоперация" таких целей якобы "не преследует".

Глава Пентагоны Ллойд Остин предупредил, что если война РФ против Украины затянется, а ВСУ продолжат одерживать победы на поле боя, Путин может снова угрожать Киеву применением ядерного оружия. По мнению Остина, если Москву не остановить, другие мировые автократы будут пытаться заполучить ядерные вооружения.

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