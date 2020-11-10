Петр Порошенко потерял тещу / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко сообщил, что умерла мать его жены Марины – Людмила Переведенцева.

Теща Порошенко умерла во вторник, 10 ноября, говорится на странице экс-президента в Facebook.

"Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память...", – поделился бывший глава государства.

Справка. Людмила Переведенцева родилась 18 февраля 1936 года, пишет Wikipedia. Переведенцева работала на заводе Арсенал.

Была замужем за Анатолием Переведенцевым, который был заместителем министра здравоохранения УССР, а также советником посла СССР в Монголии.

В семье Переведенцевых родились две девочки – Алла и Марина. Переведенцева родила дочь Аллу 4 октября 1957 года, а Марину – 1 февраля 1962-го.