Бывший президент сегодня потерял близкого человека.
Бывший президент Петр Порошенко сообщил, что умерла мать его жены Марины – Людмила Переведенцева.
Теща Порошенко умерла во вторник, 10 ноября, говорится на странице экс-президента в Facebook.
"Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память...", – поделился бывший глава государства.
- Напомним, 6 ноября Петр Порошенко говорил, что мама его супруги Марины Людмила Переведенцева находится в больнице и умирает от коронавируса COVID-19.
- Позже СМИ узнали, что теща Порошенко находится в одной из киевских больниц с инсультом, а не с коронавирусом.
Справка. Людмила Переведенцева родилась 18 февраля 1936 года, пишет Wikipedia. Переведенцева работала на заводе Арсенал.
Была замужем за Анатолием Переведенцевым, который был заместителем министра здравоохранения УССР, а также советником посла СССР в Монголии.
В семье Переведенцевых родились две девочки – Алла и Марина. Переведенцева родила дочь Аллу 4 октября 1957 года, а Марину – 1 февраля 1962-го.