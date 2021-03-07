Тихановский пожаловался на "зло" из РФ и сказал, чей Крым

Российские СМИ оболгали Украину и от них исходит "зло", уверен Сергей Тихановский.
Супруг лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской политзаключенный Сергей Тихановский прокомментировал свое отношение к ситуации с захватом Крыма Россией.
Отвечая на вопросы Telegram-канала Страна для жизни, он подчеркнул, что российские СМИ оболгали Украину и от них исходит "зло".
"То, что в Беларуси транслируются российские каналы - это огромное зло. Раньше, глядя, например, "60 минут" у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев", - отметил Тихановский.
На вопрос "Чей Крым?" политзаключенный заявил: "Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".
Кроме того, Тихановский заявил, что его супруге Светлане "нужно жестче выражать свое мнение, быть тверже при общении с политиками".
Протесты в Беларуси - о чем сообщалось ранее:
- 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.