Тихановский пожаловался на "зло" из РФ и сказал, чей Крым

Сергей Тихановский / Скриншот

Супруг лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской политзаключенный Сергей Тихановский прокомментировал свое отношение к ситуации с захватом Крыма Россией.

Отвечая на вопросы Telegram-канала Страна для жизни, он подчеркнул, что российские СМИ оболгали Украину и от них исходит "зло".

"То, что в Беларуси транслируются российские каналы - это огромное зло. Раньше, глядя, например, "60 минут" у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев", - отметил Тихановский.

На вопрос "Чей Крым?" политзаключенный заявил: "Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".

Кроме того, Тихановский заявил, что его супруге Светлане "нужно жестче выражать свое мнение, быть тверже при общении с политиками".

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