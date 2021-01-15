"Тишина" с погибшими и ранеными: Зеленский рассказал Меркель об отсутствии прогресса по Донбассу

Владимир Зеленский оценил перемирие на Донбассе / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, кроме установления режима прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель он отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Глава государства подробно проинформировал канцлера Германии о ситуации на Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя и с трудом и провокациями. Президент проинформировал о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.

Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "нормандской четверки" 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января.

Также Зеленский призвал Германию присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма и пригласил Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Читайте такжеНазвана дата новой встречи в нормандском формате

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Собеседники затронули действия, направленные на урегулирование военного конфликта на Донбассе.