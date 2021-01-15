Трагическая гибель сына Геннадия Корбана: появились новые подробности

Основная версия случившегося — несчастный случай. На данный момент расследование гибели подростков продолжается.
Сын бывшего заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации Геннадия Корбана и его подруга не смогли выбраться из багги после аварии в Днепропетровской области из-за того, что при падении автомобиля заклинили обе двери.
"Заклинили дверцы, и они не смогли выбраться", — сказал информированный источник в комментарии Українським Новинам
По его словам, основная версия случившегося — несчастный случай. На данный момент расследование гибели подростков продолжается.
Как уточняет местный ресурс Днепр оперативный, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину реки.
Сын Корбана погиб в аварии:
- Напомним, 5 января стало известно о том, что погиб сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана.
- Он пропал во вторник днем, после чего родные начали поиски.
- Позже полиция обнаружила багги на дне реки, в багги обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны.
- На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса квадроцикл с телами погибших ребят достали из реки.
Автор: Екатерина Трохимчук