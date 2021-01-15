Трагическая гибель сына Геннадия Корбана: появились новые подробности

Подробности гибели сына Геннадия Корбана / facebook.com/nabrok.military

Сын бывшего заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации Геннадия Корбана и его подруга не смогли выбраться из багги после аварии в Днепропетровской области из-за того, что при падении автомобиля заклинили обе двери.

"Заклинили дверцы, и они не смогли выбраться", — сказал информированный источник в комментарии Українським Новинам

По его словам, основная версия случившегося — несчастный случай. На данный момент расследование гибели подростков продолжается.

Как уточняет местный ресурс Днепр оперативный, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину реки.

Сын Корбана погиб в аварии: