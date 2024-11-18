Трамп будет давить на Путина: британский разведчик о сценарии завершения войны

Дональду Трампу придется серьезно давить на Владимира Путина, считает Филипп Ингрэм.

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/ Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Википедия, президент РФ

Коротко:

Путин хочет капитуляции Украины

Демилитаризированная зона может пройти в РФ

Полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм заявил о том, что диктатор РФ Владимир Путин хочет добиться капитуляции Украины с установлением марионеточного правительства, как в Беларуси.

"Цель России, чтобы Украина стала пророссийской и отошла от Европы и НАТО. Этого никогда не произойдет", — подчеркнул он в интервью Каналу 24.

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Эксперт считает, что цель диктатора РФ изменена – удержание Крыма и захваченных территорий, или в идеале всего захваченного Донбасса: "Путин считает, что международные границы четкие, но надеется на что-то другое".

Он отмечает, что избранному президентом США Дональду Трампу придется серьезно давить на Путина.

"И мы увидим в первые недели и месяцы, насколько глава Кремля влияет на Трампа – по его заявлениям и дополнительному давлению, какое он будет оказывать на президента Зеленского, и если будет движение к несправедливому урегулированию в любой форме", — уточняет британский разведчик в отставке.

В то же время он сомневается в том, что Путин собирается капитулировать: "Путин будет просто упираться и не уступит ни на шаг".

Собеседник также указал на то, что когда дело дойдет до переговоров, демилитаризированная зона будет являться "идеальным завершением конфликта"

"Однако эта зона не обязательно должна быть демилитаризованной территорией, которую Россия занимает на территории Украины. Эта демилитаризованная зона должна быть внутри России в пределах артиллерийского и ракетного радиуса действия украинских границ. Уверен, что украинские военные были бы вполне счастливы, если бы международные миротворческие силы согласились бы на демилитаризованную зону вдоль российской границы при условии, что будет заключено надлежащее мирное соглашение с соответствующими войсками, которые там находятся, с гарантией безопасности для них", — добавил Ингрэм.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп готовит резонансный план завершения войны. Украинцы могут по-разному отнестись к плану Трампа по завершению войны.

Напомним, ранее сообщалось о неожиданном сценарии завершения войны. Дональд Трамп может подтолкнуть Украину к уступкам, или дать все необходимое, не исключают эксперты.

Как сообщал Главред, ранее Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине. Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.

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Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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