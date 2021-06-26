Транзит газа через Украину будет условием запуска Северного потока-2 - посол Германии

Газовый контракт между Украиной и Россией можно продлить и после 2024 года/ Reuters

Транзит газа через Украину сохранится и после запуска трубопровода Северный поток-2. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что это будет одним из условий запуска СП-2.

"Мы всегда считали, что транзит газа должны быть и через Украину. Работали над этим много и в 2019 году, чтобы заключить настоящие соглашения между Нафтогазом и Газпромом. Сейчас, через два года, мы видим, что транзит есть, что СП-2 почти достроен, но Германия считает, что транзит через Украину будет и в дальнейшем. Думаю, что это будет одно условие запуска Северного потока-2", - сказала посол в интервью Зеркалу недели.

Она считает, что газовый контракт между Украиной и Россией можно продлить и после 2024 года еще на пять лет, и над этим будут работать.

При этом, по словам Фельдгузен, "использование газа и его транзит — явление временное".

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"Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с СП-2, но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород", - рассказала посол.

Читайте такжеКолоссальная сумма: названы убытки Украины от остановки транзита российского газаОна добавила, что на перспективу для Украины нужно найти солидный фундамент для развития страны. Это не может быть уголь или газ, а должна быть "зеленая" энергия, водород, в том числе и для Европы.

"И мы должны дать Украине возможность зарабатывать на этом деньги. Думаю, это очень важно", - сказала Фельдгузен.

Как известно, на данный момент российский Газпром поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Тем временем в России заявили, что Северный поток-2 планируют достроить в этом году.

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной 30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях. Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта. Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"." Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров. Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщал Главред, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что если транзит газа сократится до 30 миллиардов кубов, то заработать Украина сможет максимум 1 миллиард долларов при том, что каждый год в ГТС вкладывают около 500 миллионов долларов.

Кроме того снижение транзита газа отразится и на украинских потребителях. Корольчук объяснил, что если не будет транзитного газа и давления в системе, тогда придется больше сжигать газа, и, соответственно повышать стоимость транспортировки газа до конечного потребителя. Как следствие - транспортная составляющая может вырасти с нынешних 15-20% до минимум 50%.