"Трясли" бизнесменов Харьковщины: СБУ ликвидировала масштабную банду рэкетиров

Размер "прибыли" группировки составлял более 1 млн грн ежемесячно.
В Харьковской области Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группировку, в которую входили около 50 человек, в том числе действующие правоохранители и люди с опытом ведения боевых действий.
"По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Группировка имела четкую структуру и совершала тяжкие преступления экономического и насильственного характера", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По информации СБУ, размер "прибыли" группировки составлял более 1 млн грн ежемесячно.
"В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань" (в частности поджигали автомобили)", - говорится в сообщении СБУ.
В спецслужбе уточняют, что в ходе обысков у злоумышленников изъяты крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.
Действия злоумышленников квалифицируются по ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), ст.189 (вымогательство), ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса.
"Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении", - информируют в СБУ.
В свою очередь Офис генерального прокурора отмечает, что задержаны семеро участников группировки, в том числе организатор, подозреваемых в вымогательстве, противодействии законной хозяйственной деятельности, а также создании преступной организации и участии в ней (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206, ч. 1, ч. 2 ст . 255 УК Украины).
"Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
По данным ресурса Dетектив-Info, сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии Национальный корпус, среди которых Сергей "Чили" Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.
Добавим, что в Нацкорпусе отрицают заявленную информацию об изъятии нелегального оружия и боеприпасов. Отмечается, что СБУ якобы изъяла несколько единиц легального и зарегистрированного оружия.
Напомним, ранее в Сети раскрыли подноготную по финансированию партии Национальный корпус. Ежемесячные расходы на содержание партии исчислялись сотнями тысяч гривен.