"Трясли" бизнесменов Харьковщины: СБУ ликвидировала масштабную банду рэкетиров

В Харьковской области ликвидировали опасную ОПГ / ssu.gov.ua

В Харьковской области Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группировку, в которую входили около 50 человек, в том числе действующие правоохранители и люди с опытом ведения боевых действий.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Группировка имела четкую структуру и совершала тяжкие преступления экономического и насильственного характера", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По информации СБУ, размер "прибыли" группировки составлял более 1 млн грн ежемесячно.

"В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань" (в частности поджигали автомобили)", - говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе уточняют, что в ходе обысков у злоумышленников изъяты крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

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/ ssu.gov.ua

Действия злоумышленников квалифицируются по ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), ст.189 (вымогательство), ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса.

/ ssu.gov.ua

"Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении", - информируют в СБУ.

/ ssu.gov.ua

В свою очередь Офис генерального прокурора отмечает, что задержаны семеро участников группировки, в том числе организатор, подозреваемых в вымогательстве, противодействии законной хозяйственной деятельности, а также создании преступной организации и участии в ней (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206, ч. 1, ч. 2 ст . 255 УК Украины).

/ ssu.gov.ua

"Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным ресурса Dетектив-Info, сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии Национальный корпус, среди которых Сергей "Чили" Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

Добавим, что в Нацкорпусе отрицают заявленную информацию об изъятии нелегального оружия и боеприпасов. Отмечается, что СБУ якобы изъяла несколько единиц легального и зарегистрированного оружия.

Напомним, ранее в Сети раскрыли подноготную по финансированию партии Национальный корпус. Ежемесячные расходы на содержание партии исчислялись сотнями тысяч гривен.