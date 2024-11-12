Тяжёлые сутки для ВСУ: враг продвинулся в районе 10 населённых пунктов - DeepState

Украинские защитники активно отражают вражеские атаки на Курском направлении.

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Продолжаются бои с российскими оккупантами / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

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Оккупанты продвинулись возле 10 населенных пунктов

Силы обороны Украины отбили вражеские атаки на Курском направлении

Российские оккупанты продолжают реализовывать свои захватнические планы, враг продвинулся возле ряда населенных пунктов. Однако на Курском направлении армия РФ потерпела поражение. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Последние сутки, согласно данным экспертов, были крайне сложными для украинских защитников из-за давления со стороны противника. Ряд населенных пунктов по всей линии соприкосновения претерпели изменения.

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"Враг продвинулся в Первомайском (Научное с 2024 г., - ред.), Нелиповке, возле Дарьино, Петровки, Юрьевки, Новоалексеевки, Дальнего, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки", - написали в DeepState.

Кроме того, враг активно штурмует на Курском направлении, однако украинские защитники активно отражают вражеские атаки.

"Чрезвычайно тяжелый день был у села Новоивановка, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности. В сумме было задействовано 29 единиц ВВТ. Первые три накаты были по 7 ВВТ, остальные два по 4 ВВТ. Количество мертвых и раненых оккупантов может достигать до 300 человек", - сообщили аналитики.

В сводке отмечают, что у оккупантов точно был черный день.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что российские оккупанты продвигаются на фронте. До Днепропетровской области осталось 9 километров. Он также отметил, что враг, 11 ноября, продвинулся на левом фланге от Гуляйполя Запорожской области.

Как писал ранее Главред, несмотря на сложную ситуацию вдоль всей линии фронта Силам обороны Украины удается контратаковать. Так недавно ВСУ вернули контроль над отдельными участками на Лиманском направлении.

Александр Мусиенко рассказывал, что ВСУ могут стабилизировать весь Восточный фронт до января. На Покровском направлении Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских войск, и ситуация постепенно стабилизируется. Сейчас российские оккупанты сосредоточили свои основные силы на Кураховском направлении.

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