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"Тысячу Зеленского" можно потратить на подписку: как оплатить газеты и журналы

10 февраля 2022, 13:57
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Лимит по оплате выбранных изданий картой еПоддержка равен сумме средств на ней.

Укрпочта
В Укрпочте рассказали о подписке на "тысячу Зеленского" / 24 канал

В Украине расширен перечень товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу" за вакцинацию.

Решением Кабинета министров можно оформить подписку периодических печатных изданий. Постановление вступит в силу 14 февраля, сообщили в пресс-службе Укрпочты.

"В Укрпочте можно потратить полученные в рамках программы Поддержка средства на периодику и подписаться на онлайн любые периодические издания с текущих месяцев 2022 года", - отмечается в сообщении.

Что известно о подписке на "ковидную тысячу"

Лимит по оплате выбранных изданий картой еПоддержка равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью только до 1000 грн и оплатить их на сайте Укрпочты, отметив номер карты еПоддержка. Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года.

Как отметили в пресс-службе, сейчас в каталоге Укрпочты около 3500 индексов. Сейчас рассчитаться картой еПоддержка можно только онлайн. Оформить подписку на издание можно через сервис "Онлайн-подписка" на сайте Укрпочты.

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Как оформить подписку на сайте Укрпочты:

  • перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.
  • указать период получения издание.
  • оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.
  • указать реквизиты картыеПоддержка и произвести оплату, нажав "Оплатить".

Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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