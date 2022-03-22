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Тюрьма и жесткое наказание: в Украине серьезно ужесточили ответственность за мародерство

22 марта 2022, 21:49

Согласно изменениям Уголовного кодекса, предлагается дополнить составы преступлений.

кража, мородерство
Мародерство / pixabay

С начала полномасштабной войны России против Украины следователи полиции открыли более 220 уголовных производств за имущественные преступления.

Как сообщает Львовская областная военная администрация, согласно изменениям Уголовного кодекса, предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях:

  • 185 (кража),
  • 186 (грабеж),
  • 187 (разбой),
  • 189 (вымогательство),
  • 191 (завладение имуществом),

квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного положения.

Следовательно, повышены минимальные пределы наказания по ст. 432 Уголовного кодекса Украины, а именно заключение с 3 до 5 лет.

Как ранее сообщали, командиры российских оккупационных войск в Украине занимаются грабежами и мародерством.

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