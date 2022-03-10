"Свои мотивы, чисто бабки": оккупанты рассказали о мародерстве командиров РФ

Уже многие командиры РФ уехали из Украины с награбленным.
Командиры российских оккупационных войск в Украине занимаются грабежами и мародерством.
Об этом рассказывают военнослужащие РФ в Украине. Телефонные перехваты опубликованы в Сети.
При этом отмечается, что многие командиры РФ уже уехали из Украины с награбленным.
- Слух такой, вернее в открытую говорят, что ваши командиры, плейстейшены нап***или, б***ь и шампанское!
- Да, да!
- И что они уже уп***или оттуда.
- Ну, мы сами по себе тут передвигаемся!
- А они трофеи собрались в Киеве п***ить?
- Да, конечно, у всех свои здесь мотивы, чисто бабки и что бы с***дить было.
Кроме того, оккупант пожаловался, что на него "давит такое отношение": "Скотское… И самое обидное, что ты сделать ничего не можешь, понимаешь?".
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Война РФ против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.