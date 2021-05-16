Тюрьма или бегство: эксперт объяснил неизбежность краха Медведчука

Виктор Медведчук / УНИАН

Президент Владимир Зеленский будет делать все возможное для того, чтобы нардеп от ОПЗЖ, кум Владимира Путина Виктор Медведчук сел в тюрьму, заявил политический консультант Петр Охотин.

"Судя по тому, как развиваются события, в ближайшие три месяца мы увидим результат: или Медведчук окажется под арестом, или сбежит из Украины", - подчеркнул он в интервью Фактам.

Эксперт также напомнил о том, что в Украине открыт ряд уголовных производств в отношении Медведчука.

В этой связи он предположил, что даже если обвинение Медведчука в государственной измене будет отклонено судом, то найдутся другие дела.

"Это может быть дело о торговле с оккупантами, или всплывет дело о добыче угля на временно оккупированной территории компаниями, связанными с Медведчуком. Я думаю, что в этом направлении сейчас украинские правоохранительные органы работают вместе с западными коллегами. В любом случае, мне кажется, в Украине сейчас нет никого, кто мог бы обеспечить у нас гарантии безопасности куму российского президента". - добавил Охотин.

Читайте такжеВ РФ объяснили, как Путин будет мстить Украине за арест Медведчука

Дело Виктора Медведчука: