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Тюрьма или бегство: эксперт объяснил неизбежность краха Медведчука

16 мая 2021, 05:31
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Результат по делу Виктора Медведчука может быть в ближайшие три месяца, не исключил Петр Охотин.

Политолог спрогнозировал будущее Медведчука
Виктор Медведчук / УНИАН

Президент Владимир Зеленский будет делать все возможное для того, чтобы нардеп от ОПЗЖ, кум Владимира Путина Виктор Медведчук сел в тюрьму, заявил политический консультант Петр Охотин.

"Судя по тому, как развиваются события, в ближайшие три месяца мы увидим результат: или Медведчук окажется под арестом, или сбежит из Украины", - подчеркнул он в интервью Фактам.

Эксперт также напомнил о том, что в Украине открыт ряд уголовных производств в отношении Медведчука.

В этой связи он предположил, что даже если обвинение Медведчука в государственной измене будет отклонено судом, то найдутся другие дела.

"Это может быть дело о торговле с оккупантами, или всплывет дело о добыче угля на временно оккупированной территории компаниями, связанными с Медведчуком. Я думаю, что в этом направлении сейчас украинские правоохранительные органы работают вместе с западными коллегами. В любом случае, мне кажется, в Украине сейчас нет никого, кто мог бы обеспечить у нас гарантии безопасности куму российского президента". - добавил Охотин.

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Дело Виктора Медведчука:

  • Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
  • 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
  • Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
  • Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".
Виктор Медведчук новости Украины
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