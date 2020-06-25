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У Авакова рассказали, как Порошенко мог досрочно покинуть пост президента

Порошенко еще весной 2014 года предлагал убрать Авакова с поста главы МВД.

25 июня 2020, 09:25
Порошенко
Порошенко полагал, что Аваков может стать министром экономики или возглавить Минфин / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко выступал против кандидатуры Арсена Авакова на пост министра внутренних дел. Однако в условиях концентрации всей силовой вертикали власти в руках главы государства Порошенко мог досрочно покинуть президентский пост.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в интервью РБК-Украина.

По его словам, Порошенко сразу после своего избрания весной 2014 года выступал против назначения Авакова главой МВД.

"Пусть он станет министром экономики, министром финансов, кем угодно, только не главой МВД", - сказал Геращенко, утверждая, что именно так тогда говорил Порошенко, который настаивал, чтобы пост министра внутренних дел остался за командой президента. После этого, уверяет Геращенко, началась дискредитация Авакова.

Более того, Геращенко добавил, что если бы Авакова удалось сместить с поста министра внутренних дел еще в 2014 году, Порошенко, несмотря на концентрацию всей силовой вертикали власти, мог бы столкнуться с досрочным прекращением президентских полномочий.

"Как говорил мне один мой товарищ, хорошо знающий Порошенко, если бы тогда, осенью 2014 года, Аваков бы ушел, и у Порошенко в руках оказалось еще и МВД, все силовые рычаги, то Порошенко бы до конца своего срока не досидел", - подчеркнул чиновник.

Напомним, в связи с последними скандалами в полиции появилось множество заявлений о том, что Арсен Аваков должен быть отправлен в отставку с поста главы МВД. По данной ситуации высказал свою позицию и президент Владимир Зеленский.

МВД Арсен Аваков Антон Геращенко Петр Порошенко
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