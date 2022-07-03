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"У белорусов есть уникальные образцы вооружений": Жданов оценил боеспособность армии Лукашенко

3 июля 2022, 09:11

Эксперт напомнил, что в белорусской армии очень мало контрактников – в большей степени она призывная.

Жданов оценил боеспособность армии Лукашенко / скриншот

Армия Беларуси имеет хорошую боеспособность, хоть она и состоит не из контрактников и потерпает от российских военных.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что в белорусской армии царят разные настроения сейчас: там борются антивоенные настроения с военными.

"На мой взгляд, техника белорусской армии примерно в таком состоянии, в каком была у России на момент вторжения, то есть она более-менее модернизированная, технически исправная, и белорусские войска этой техникой укомплектованы", - отметил эксперт.

По его словам, армия Беларуси имеет серьезные экземпляры вооружения.

"У белорусов есть даже уникальные образцы вооружений, которых практически нет ни у кого в мире, за исключением стран, которые ее купили. Например, реактивная система "Полонез" с дальностью пуска в 200 км – это довольно серьезная система совместного белорусско-китайского производства", - рассказал Жданов.

Эксперт напомнил, что в белорусской армии очень мало контрактников – в большей степени она призывная.

Читайте такжеЕсли Беларусь все-таки вторгнется в Украину: эксперт назвал главные цели Лукашенко"Призывники – это не самая надежная часть армии, поскольку они больше склоняются к социальным настроениям, то есть к настроениям в обществе. А в белорусском обществе превалируют антивоенные настроения. Плюс белорусская армия нигде никогда не воевала", - подчеркнул Жданов.

По его словам, россияне унижают белорусских военных.

"Россияне используют их на подхвате, на хозяйственных работах. Убитых российских солдат грузят белорусские солдаты. Раненых российских солдат грузят белорусские солдаты. Отмывают технику от останков человеческих тел и крови тоже белорусские солдаты. Российскую технику, которая приходит в Беларусь на ремонт… Но, с другой стороны, в белорусских подразделениях есть российские офицеры, которые проводят разъяснительную работу, почему надо воевать с Украиной", - подытожил эксперт.

Ранее Жданов рассказал, что Путин очень рассчитывает на белорусскую армию, ведь армия страны-агрессора уже исчерпывает свои силы. Если Лукашенко не согласится вступить в войну против Украины, Путин может его просто ликвидировать.

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