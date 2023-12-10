В Днепре сожгли мемориал памяти жертв удара РФ по многоэтажке

Неизвестные надругались над импровизированным мемориалом памяти погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке 14 января 2023 года.
Инцидент произошел утром 10 декабря, пишет местное издание "Наше місто". Сообщается, что неизвестные подожгли остановку, куда неравнодушные приносили цветы и игрушки в знак памяти жертв российской агрессии.
В городе остановку окрестили "местом паломничества всех, кто хотел выразить соболезнования и поддержку семьям и близким погибших".
Ракетный удар России по многоэтажке Днепра 14 января
Днем 14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому Днепра. Взрывом были разрушены два девятиэтажных подъезда. В результате военного преступления РФ тогда погибло 46 человек, еще 11 пропали без вести, а около 400 жителей остались без жилья.
По данным офиса Генерального прокурора, ракетная атака осуществлялась крылатыми ракетами типа Х-22, которые являются крайне неточными, но достаточно массивными, и могут привести к многочисленным человеческим жертвам.
В дом попала ракета того же типа, которой 27 июня 2022 года россияне уничтожили торговый центр в Кременчуге. Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук тогда заявил, что ВСУ на момент происшествия не имели средств для сбития таких ракет, и что в течение года полномасштабной войны из 210 запущенных по Украине ракет Х-22 не было сбито ни одной.
В тот день РФ также атаковала критическую инфраструктуру Киева.
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