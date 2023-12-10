В Днепре сожгли мемориал памяти жертв удара РФ по многоэтажке

В результате удара России по многоэтажке погибли 46 человек, сотни остались без жилья.

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РФ ударила по жилому дому в Днепре / Коллаж Главреда. Фото: наш город, ua.depositphoto.com, ГСЧС

Неизвестные надругались над импровизированным мемориалом памяти погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке 14 января 2023 года.

Инцидент произошел утром 10 декабря, пишет местное издание "Наше місто". Сообщается, что неизвестные подожгли остановку, куда неравнодушные приносили цветы и игрушки в знак памяти жертв российской агрессии.

В городе остановку окрестили "местом паломничества всех, кто хотел выразить соболезнования и поддержку семьям и близким погибших".

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Ракетный удар России по многоэтажке Днепра 14 января

Днем 14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому Днепра. Взрывом были разрушены два девятиэтажных подъезда. В результате военного преступления РФ тогда погибло 46 человек, еще 11 пропали без вести, а около 400 жителей остались без жилья.

По данным офиса Генерального прокурора, ракетная атака осуществлялась крылатыми ракетами типа Х-22, которые являются крайне неточными, но достаточно массивными, и могут привести к многочисленным человеческим жертвам.

В дом попала ракета того же типа, которой 27 июня 2022 года россияне уничтожили торговый центр в Кременчуге. Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук тогда заявил, что ВСУ на момент происшествия не имели средств для сбития таких ракет, и что в течение года полномасштабной войны из 210 запущенных по Украине ракет Х-22 не было сбито ни одной.

В тот день РФ также атаковала критическую инфраструктуру Киева.

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