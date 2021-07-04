У Ермака рассказали о переговорах с Нуланд о привлечении США к переговорам по Донбассу

Виктория Нуланд / Reuters

В Офисе президента ведут переговоры с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Викторией Нуланд об участии США в переговорах по Донбассу.

Как рассказал в эфире телеканала Дом спикер украинской делегации в контактной группе по Донбассу, советник главы ОП Алексей Арестович, о результатах переговоров станет известно после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

"США являются членом ОБСЕ, они имеют право войти в этот формат. Вопрос, скорее, вот о чем: будет ли достигнута принципиальная договорённость такого характера. Сейчас между политическим советником президента Зеленского Андреем Ермаком идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины и урегулирования конфликта с Российской Федерацией", — заявил Арестович.

По его словам, чем закончатся эти консультации, будет понятно после визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встречи с президентом Джо Байденом.

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Напомним, в ходе недавних переговоров Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, президент США заявил, что российская Федерация является главным препятствием на пути к миру на Донбассе.

РФ указали на то, что она начала конфликт на Донбассе и теперь несет полную ответственность за его прекращение.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы против Киева.