В США обвинили Россию: развязала войну, препятствует миру на Донбассе

В посольстве США заявили о решимости продолжения поддержки Украины.
Российская Федерация является главным препятствием на пути к миру на Донбассе, заявил спикер посольства США в Украине Дэниел Лэнгенкэмп.
Россия начала конфликт на Донбассе и теперь несет полную ответственность за его прекращение, подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.
По словам американского дипломата, эту мысль президент США Джо Байден донес до российского лидера Владимира Путина в ходе недавних переговоров.
При этом он отметил, что Россия является главным препятствием на пути к миру на Донбассе.
"Что касается участия США в мирном процессе, мы полны решимости продолжать поддерживать Украину максимально эффективным образом. Мы по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям по восстановлению полного контроля украинского правительства над всей территорией Украины", - добавил Лэнгенкэмп.
Напомним, саммит США и России, в рамках которого прошли переговоры президента Штатов Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина, состоялся 16 июня в Женеве.
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В Госдепе США по итогам встречи Байдена и Путина сказали, что в ходе встречи американский лидер заявил главе РФ о поддержке Украины. При этом они обсудили аспекты реализации Минских соглашений по Донбассу.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы против Киева.