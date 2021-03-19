У Кличко назвали условия работы транспорта при жестком карантине

Ограничения в метро будут зависеть от потока пассажиров в подземке.
На период усиленного карантина в Киеве столичные власти не планируют останавливать работу общественного транспорта. Однако в часы пик может быть ограничен вход на станции метрополитена. Наземный транспорт будет работать с заполненностью не более 50% от сидячих мест, сказал в эфире канала Украина 24 заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко.
По его словам, чтобы избежать чрезмерного скопления людей в метрополитене, в часы пик утром или вечером могут ограничить вход на станции метро.
"(Власти запустят, - ред.) ограничения относительно захода в станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей, как в вестибюле, так и в подвижном составе. Если количество людей большое в утренние или вечерние часы пик - часть двери в вестибюль станций будет закрываться и соответственно поток людей будет минимизироваться", - сказал чиновник.
Также он добавил, что с ограничениями будет работать и наземный общественный транспорт. Перевозка пассажиров больше заполненности 50% сидячих мест запрещена.
"Он (транспорт, - ред.) будет работать с ограничениями. Конкретно, в нем могут ездить только половина мест, определенных техническим паспортом", - подчеркнул Бондаренко.Читайте такжеКиевщина уходит на жесткий карантин: названы запреты
Карантин в Киеве
- В связи с высоким уровнем распространения COVID-19 в Киеве власти приняли решение усилить карантин в столице. Уже с 20 марта в городе запретят проведение массовых мероприятий, работу ТРЦ и заведений сферы общественного питания. Планируется, что жесткие противоэпидемиологические ограничения продлятся до 9 апреля.
- По словам мэра Виталия Кличко, в Киеве фиксируется критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Из-за этого власти вынуждены были усилить карантинные ограничения.