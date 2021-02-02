У Кличко признались, будут ли повышать стоимость проезда

В Киеве пока не будут повышать стоимость проезда / УНИАН

Власти Киева на данный момент не рассматривают вопрос о повышении цен на проезд в столичном метрополитене

"На сегодняшний день вопрос повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, в Департаменте транспортной инфраструктуры не рассматривается", – говорится в ответе пресс-службы КГГА на запрос OBOZREVATEL.

В мэрии отметили, что это же касается и наземного общественного транспорта.

Ранее в Киевсовете заявляли, что в начале 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет. По словам заместителя городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, речь идет о первых трех месяцах.

Читайте такжеВ Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта

"В том бюджете, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал заложена определенная компенсация для двух перевозчиков – Киевпасстранс и Киевский метрополитен, которая позволяет пока не говорить о повышении тарифа. Вместе с тем экономические предпосылки также для этого есть", – заявил он.

Повышение цен на проезд в Киеве - о чем ранее писал Главред: