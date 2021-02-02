У Кличко признались, будут ли повышать стоимость проезда

В Киевской городской администрации на данный момент не намерены повышать стоимость проезда в наземном городском транспорте, а также в метро.
Власти Киева на данный момент не рассматривают вопрос о повышении цен на проезд в столичном метрополитене
"На сегодняшний день вопрос повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, в Департаменте транспортной инфраструктуры не рассматривается", – говорится в ответе пресс-службы КГГА на запрос OBOZREVATEL.
В мэрии отметили, что это же касается и наземного общественного транспорта.
Ранее в Киевсовете заявляли, что в начале 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет. По словам заместителя городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, речь идет о первых трех месяцах.
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"В том бюджете, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал заложена определенная компенсация для двух перевозчиков – Киевпасстранс и Киевский метрополитен, которая позволяет пока не говорить о повышении тарифа. Вместе с тем экономические предпосылки также для этого есть", – заявил он.
Повышение цен на проезд в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- В Киеве анонсировали рост тарифов на проезд в маршрутках до 15 гривен.
- В Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.
- В Украине взлетят цены на железнодорожные билеты. Укрзализныця в 2021 году планирует заработать на перевозке пассажиров 7,7 млрд грн.