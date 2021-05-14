У Кличко заговорили о повышении цен на проезд в Киеве и назвали сроки

В Киеве могут взлететь цены на проезд / УНИАН

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник прокомментировал вопрос повышения цен на проезд в столичном общественном транспорте.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, вопрос повышения тарифов на проезд в Киеве может быть решен в течении нескольких месяцев.

Представитель КГГА уточнил, что КП Киевский метрополитен и Киевпастранс уже направили соответствующее обращение, в котором просят повысить цену за проезд до 21 гривны.

Альтернативой является выделение дополнительных средств деньги из бюджета города для поддержки предприятий во время пандемии.

"Эти документы передают в департамент транспорта и департамент экономики. Будет сделан анализ расчетов. После этого будет приниматься решение. Само изменение тарифов является достаточно длительным - это процесс 2-3 месяцев минимум", - добавил Поворозник.

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Повышение тарифов на проезд в Киеве: