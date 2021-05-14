У Кличко заговорили о повышении цен на проезд в Киеве и назвали сроки

Николай Поворозник не исключил изменение тарифов на проезд в Киеве.
Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник прокомментировал вопрос повышения цен на проезд в столичном общественном транспорте.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, вопрос повышения тарифов на проезд в Киеве может быть решен в течении нескольких месяцев.
Представитель КГГА уточнил, что КП Киевский метрополитен и Киевпастранс уже направили соответствующее обращение, в котором просят повысить цену за проезд до 21 гривны.
Альтернативой является выделение дополнительных средств деньги из бюджета города для поддержки предприятий во время пандемии.
"Эти документы передают в департамент транспорта и департамент экономики. Будет сделан анализ расчетов. После этого будет приниматься решение. Само изменение тарифов является достаточно длительным - это процесс 2-3 месяцев минимум", - добавил Поворозник.
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Повышение тарифов на проезд в Киеве:
- Ранее в КГГА заявили о том, что решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается только после проведения соответствующих процедур и расчетов.
- Как известно, перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна.
- Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.