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У Кличко заговорили о повышении цен на проезд в Киеве и назвали сроки

14 мая 2021, 11:03
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Николай Поворозник не исключил изменение тарифов на проезд в Киеве.

В Киеве могут повысить цены на проезд
В Киеве могут взлететь цены на проезд / УНИАН

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник прокомментировал вопрос повышения цен на проезд в столичном общественном транспорте.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, вопрос повышения тарифов на проезд в Киеве может быть решен в течении нескольких месяцев.

Представитель КГГА уточнил, что КП Киевский метрополитен и Киевпастранс уже направили соответствующее обращение, в котором просят повысить цену за проезд до 21 гривны.

Альтернативой является выделение дополнительных средств деньги из бюджета города для поддержки предприятий во время пандемии.

"Эти документы передают в департамент транспорта и департамент экономики. Будет сделан анализ расчетов. После этого будет приниматься решение. Само изменение тарифов является достаточно длительным - это процесс 2-3 месяцев минимум", - добавил Поворозник.

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Повышение тарифов на проезд в Киеве:

  • Ранее в КГГА заявили о том, что решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается только после проведения соответствующих процедур и расчетов.
  • Как известно, перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна.
  • Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.
новости Киева КГГА метрополитен общественный транспорт Николай Поворозник стоимость проезда повышение тарифов
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