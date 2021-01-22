В Киеве у комитетов Рады случилось ЧП

Возле парламентских комитетов задержали мужчину с ножом и предметом, который похож на оружие, сообщил журналист.
В Печерском районе Киева в пятницу, 22 января, возле комитетов Верховной Рады случилось чрезвычайное происшествие – сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину.
Задержан мужчина с ножом и предметом, похожим на оружие, поделился в Facebook журналист Иван Жеведь.
Автор также показал фотографии задержанного.
На одном из снимков видно, как немолодого мужчину в наручниках ведут к полицейскому авто.
В Telegram-канале PavlovskyNews говорится, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского райотдела полиции.
Справка. Верховная Рада находится в центре Киева – в Печерском районе по адресу ул. Грушевского, 5.
Некоторые парламентские комитеты расположены на Печерске на ул. Садовая. В частности там находится комитет по вопросам правовой политики и правосудия, комитет по вопросам молодежи и спорта и комитет по вопросам науки и образования.