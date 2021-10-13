"У меня нет карантина": в маршрутке Харькова поругались полицейский, водитель и пассажиры

Полиция остановила автобус из-за нарушения карантина, однако водитель закрыл двери и уехал / Соцсети

В Харькове в районе Холодной горы произошла конфликтная ситуация в автобусе. Полицейские остановили маршрутку из-за нарушения правил карантина. Однако водитель закрыл двери автобуса, в котором находился сотрудник полиции, отказался останавливаться и поехал дальше. Пассажиры поддержали водителя, на которого в итоге составили административный протокол.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел в среду, 13 октября. Полицейские зафиксировали нарушение правил карантинного режима, связанных с требованием по перевозке количества пассажиров. Сотрудник полиции зашел в автобус, однако водитель закрыл дверь и поехал дальше, отказываясь останавливаться.

Пассажиры выступили на стороне водителя маршрутки и посчитали действия полицейского, который ссылался на постановление Кабмина о карантине, неправомерными.

Водитель сказал, что у него, дескать "карантина нет", а на остановки нет времени, так как везет людей. По мнению пассажиров автобуса, подобные ситуации могут привести к тому, что им якобы придется и вовсе везде ходить пешком.

Подчеркивается, что в отношении водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 44-3 – нарушение правил карантина людей. Санкция статьи может предполагать до 3 лет ограничения свободы.

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Полное видео конфликта в автобусе в Харькове

Оранжевая зона карантина в Харькове

Напомним, Харьков оказался в оранжевой зоне карантина из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, правила которой предусматривают перевозку пассажиров только исходя из количества сидячих мест.

Новые правила пассажирских перевозок в Украине

Кабмин 11 октября в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине принял решение об изменении правил пассажирских перевозок. Уже с 21 октября поездки в регионы желтой, оранжевой и красной карантинных зон будут предусматривать наличие у пассажиров либо сертификата о прививке, либо негативного теста на коронавирус.

В Укрзализныце уже заявили, что с 21 октября проводники будут требовать у пассажиров сертификат вакцинации или негативные COVID-тесты.