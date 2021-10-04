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У Путина ответили на предложение Зеленского о встрече и назвали условие

4 октября 2021, 14:19
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Владимир Путин не отвергает возможность встречи с Владимиром Зеленским, говорит Дмитрий Песков.

Зеленский, Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

В Кремле не видят предпосылок для проведения до конца года встречи президентов Украины и РФ, сообщает Интерфакс.

"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось", - подчеркнул Песков.

В то же время он обратил внимание на то, что Путин ранее не отвергал возможность проведения такой встречи.

"Более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И вот здесь как раз никакого продвижения мы пока не отфиксировали", – добавил Песков.

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Предложение Зеленского о встрече с Путиным

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он уверен, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

"Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - особо отметил лидер Украины.

Также Зеленский готов к встрече в нормандском формате.

Ранее Зеленский заявил, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что Москва и Киев не ведут конкретных переговоров по встрече Путина и Зеленского.

В Офисе президента Украины опровергли слова Пескова о переговорах Путина и Зеленского и подчеркнули, что такое заявление можно трактовать как "банальную психологическую уловку" Москвы.

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