У Путина 'СВО идет не по плану': проблемы у оккупантов проанализировал эксперт

В России уже разговоров о каких-то целях и том, что "все идет по плану", не ведется.

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/ Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео на YouTube

Ключевое из заявлений Ступака:

В РФ начался серьезный дефицит ресурсов на войну с Украиной

Пхеньян может поставить под сомнение отправку войск для Кремля

Российские чиновники, включая Путина, больше не заявляют, как это было в начале войны, что "все идет по плану". Агрессор сталкивается с дефицитом человеческих ресурсов, из-за чего вынужден привлекать солдат из Северной Кореи.

Деталями сегодня, 5 ноября, в эфире телеканала FREEДОМ поделился военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак.

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"Путин, с одной стороны, говорит, что у нас все в порядке, хотя, справедливости ради, стоит отметить: в последнее время я ни разу не слышал, чтобы кто-то упоминал, что "СВО идет по плану". Есть разные моменты и обвинения в адрес американцев - мол, могли бы с нами (Россией, - ред.) что-то подписать, и войны бы не было. Но у нас война, есть идея, что мы дойдем до конца. Однако разговоров о каких-то целях и то, что "все идет по плану", уже не ведется", - сказал он.

Как пояснил Ступак, руководство России относится довольно предельно цинично и лукаво к полномасштабной войне против Украины.

"Вспомните момент с Курской областью: в первые дни начала [украинской] операции Путин заявил: "Да ну, слушайте, там разберемся, это потом, для нас приоритет - восток, захват украинских городов".

Да, он это сказал, но буквально в последующие дни появилась информация о массовой переброске российских вооружённых сил именно в Курскую область. И северокорейские военные, которых вывезли из Пхеньяна, тоже направляются в Курскую область. То есть снова наблюдается какой-то дуализм: с одной стороны, это для нас не приоритет, успеем; с другой - срочно нужно добавить людей", - отмечает Ступак.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Однако, несмотря на все, в России есть люди. Как напоминает эксперт, существуют даже соревнования между регионами с предложениями повышенных выплат для контрактников. Однако, Ступак подчеркивает, что наплыва добровольцев нет.

"Поэтому, еще раз: Кремль вынужден привлекать мигрантов, людей, стремящихся получить российское гражданство, а также северокорейских военных - и делает это не от хорошей жизни.

Остается интересный вопрос: как они себя проявят? Будут ли воевать так, как это заявлено, или массово будут сдаваться в плен и пытаться избежать участия в боевых действиях? Если такие непредсказуемые ситуации будут возникать, это вполне может повлиять на решимость Пхеньяна продолжать отправлять солдат в Россию", - подытожил Иван Ступак.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

По данным BILD, враг уже за 21 км от Днепропетровщины. Агрессор пытается продвигаться на запад от города Селидово. Оккупанты атакуют село Петровка и уже захватили Григорьевку.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал детали о первых столкновениях на фронте с корейцами. По его словам, россияне обучают ведению современной войны военных и офицеров КНДР.

Как подчеркивал Главред ранее, РФ перебросила более 60 тысяч военных. Военный обозреватель Денис Попович объяснил, что оккупанты хотят перекрыть трассу на Запорожье, чтобы заставить отступить Силы обороны.

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