glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Резникова потроллили оккупантов, за их нелепую ложь насчет "уничтоженных" HIMARS

9 января 2023, 22:02
Российские захватчики также распространяют фейки о якобы "убитых" украинских военных.
У Резникова потроллили оккупантов, за их нелепую ложь насчет 'уничтоженных' HIMARS
У Резникова высмеяли ложь россиян относительно Himars / Википедия

Министерство обороны Украины потроллило россиян, которые непрерывно заявляют о якобы "уничтоженных" реактивных системах залпового огня HIMARS. У Резникова подчеркнули, что российские склады продолжают сгорать с помощью "Хаймарсов".

Как отметили в Минобороны, российские захватчики также распространяют фейки о якобы "убитых" украинских военных. Однако Вооруженные силы Украины продолжают отражать российское нашествие с украинской земли.

"Уничтожены", по словам российского Минобороны, HIMARS ежедневно сжигают склады и казармы оккупантов. Сотни якобы "убитых" украинских солдат отражают российские суицидальные атаки в Бахмуте и Соледаре", - отметили в украинском оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что история знает сражения, выигранные с помощью хитростей. Но ложь всегда побеждает сама себя.

Россия вбросила фейк о ВСУ

Напомним, что ранее МО РФ бросило фейк о том, что в ответ на уничтожение пункта временной дислокации оккупантов в Макеевке якобы была "реализована операция возмездия".

В МО РФ утверждают, что якобы в результате ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске "уничтожено свыше 600 военных".

Позже Украина опровергла заявление Минобороны РФ о якобы гибели более 600 солдат ВСУ в результате ракетных ударов по Краматорску Донецкой области.

"Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений их личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", - заявил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины HIMARS
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:30

В Питерском театре известная актриса не вышла на сцену: вместо нее появились люди в цветах флага Украины

22:27

"Умирали в страшных муках": освобожденный из плена медик рассказал о зверском теракте в ЕленовкеВидео

22:03

"Любая боль имеет конец": бывшая Остапчука высказалась по поводу расставанияВидео

22:02

У Резникова потроллили оккупантов, за их нелепую ложь насчет "уничтоженных" HIMARSВидео

21:50

Устроила скандал и разозлила россиян: где нашлась пропавшая Валюха из "Сватов"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:36

До 80, 85 или 100%: как правильно заряжать телефон, чтобы не тратить деньги на ремонт

21:33

В Украине взвинтили цены на популярные продуктыВидео

21:27

Гагарину публично унизили из-за Пугачевой

21:11

Обостряют обстановку: в Беларусь стянули еще сотни российских военныхВидео

Реклама
20:35

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

20:29

"Отстаивал честь России": ВСУ ликвидировали 29-летнего убийцу-уголовника

20:16

В России скоропостижно скончался разработчик ракет Калибр, которыми оккупанты бьют по УкраинеВидео

20:10

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

20:03

Женщин насиловали и расстреливали: оккупант похвастался убийством украинцев в ЛиманеВидео

19:45

Больше не женщина: звезда фильма Брат 2 рассказала, как осталась без волос

19:38

Кайли Дженнер теперь одинока - почему мама-миллиардерша бросила Трэвиса Скотта

19:27

"Превысим показатель прошлого года": Британия заявила о мощной военной поддержке УкраиныВидео

19:20

Мы - на границе с убийцами, черт поберимнение

19:18

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

18:53

"Некоторые падают в море, некоторые - россиянам на головы": Игнат рассказал о русских ракетахВидео

Реклама
18:45

Недалекий пропутинский стрингоносец Тарзан обиделся на санкции и обратился к президенту ЗеленскомуВидео

18:37

Уже 1000 депутатов местных советов обратились к президенту насчет вето к закону о градостроительной реформе

18:34

Мощная "бавовна" на авиабазе Энгельс-2: россияне готовятся к новым взрывам — СхемыФотоВидео

18:27

Прямо сейчас Россия начала масштабный штурм Соледара - МалярВидео

18:22

"Начал моментально орать": Чарльз III устроил скандал Гарри и УильямуВидео

18:08

Германия не готова давать ВСУ танки Leopard 2: у Шольца сделали заявлениеВидео

18:02

"Норма российского бытия – добивать упавшего": аналитик рассказал, ожидать ли восстания в РФВидео

18:01

"Убийцы танков" изменят ход войны: западные БМП станут железным кулаком ВСУ – СМИВидео

18:00

Гороскоп на завтра 10 января: Рыбам – успех во всём, Водолеям - проблемыВидео

17:37

Разрушены 100 домов, люди в больницах: россияне массировано ракетами накрыли ОчаковВидео

17:35

"Ужасно не люблю вранья": Алина Шаманская уличила Руслана Ханумака во лжи после заявления о разводе

17:30

Астафьева рассказала, как подшофе записывала видео для Залужного

17:27

"Будем забирать свое": полковник СБУ рассказал о подготовке контрнаступления ВСУВидео

17:01

"Хотят забросать трупами": Ермак рассказал о тяжелой ситуации в Соледаре и БахмутеВидео

16:56

Резников поведал, кого будут призывать в первую очередь и будет ли усилена мобилизацияВидео

16:54

Санта Димопулос назвала предательницу Ани Лорак пустым местом: "О пустоте лучше не думать"

16:50

Развал РФ: западные эксперты спрогнозировали вероятные сроки и назвали причиныВидео

16:42

Сорвут золотой куш: три знака Зодиака ждет фантастический успех в ближайшие 10 летВидео

16:16

Звезда сериала "Папик" рассказала, за чей счет живет за границейВидео

16:10

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

Реклама
16:00

Боролся за экологию и демократию, а умер за Россию: под Херсоном разорвало российского оккупанта

15:59

Никто из союзников не сделал достаточно: Кулеба назвал путь к победе над РФВидео

15:59

Шубы, ботфорты, Париж и тачки: сеть взбудоражила пресс-офицер ГПСУ

15:51

Украину скует ледяной дождь: синоптики назвали самые опасные регионыВидео

15:42

Каждый второй дома говорит только на украинском, русский язык для 58% украинцев не важен – опросВидео

15:41

Херсонец из Штатов: невероятная история американского педагога, который 8 месяцев провел в оккупацииВидео

15:34

Грозный "Соперник" для РФ: ВСУ могут вооружить британскими танками Challenger 2Видео

15:29

Антиукраинцу и антивакцинатору Михалкову поставили диагнозВидео

15:28

Увидеть Париж и попасть в скандал: пресс-офицер ГПСУ ответит за отпуск во Франции

15:00

Сутулая Долина потрусила дряхлым телом у елки на МальдивахВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять