У Резникова потроллили оккупантов, за их нелепую ложь насчет 'уничтоженных' HIMARS

Министерство обороны Украины потроллило россиян, которые непрерывно заявляют о якобы "уничтоженных" реактивных системах залпового огня HIMARS. У Резникова подчеркнули, что российские склады продолжают сгорать с помощью "Хаймарсов".
Как отметили в Минобороны, российские захватчики также распространяют фейки о якобы "убитых" украинских военных. Однако Вооруженные силы Украины продолжают отражать российское нашествие с украинской земли.
"Уничтожены", по словам российского Минобороны, HIMARS ежедневно сжигают склады и казармы оккупантов. Сотни якобы "убитых" украинских солдат отражают российские суицидальные атаки в Бахмуте и Соледаре", - отметили в украинском оборонном ведомстве.
Там подчеркнули, что история знает сражения, выигранные с помощью хитростей. Но ложь всегда побеждает сама себя.
Россия вбросила фейк о ВСУ
Напомним, что ранее МО РФ бросило фейк о том, что в ответ на уничтожение пункта временной дислокации оккупантов в Макеевке якобы была "реализована операция возмездия".
В МО РФ утверждают, что якобы в результате ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске "уничтожено свыше 600 военных".
Позже Украина опровергла заявление Минобороны РФ о якобы гибели более 600 солдат ВСУ в результате ракетных ударов по Краматорску Донецкой области.
"Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений их личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", - заявил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый.
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