Удар HIMARS по базе россиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет Путина - ISW

Подобные военные неудачи будут усложнять усилия Путина успокоить провоенное сообщество и сохранить доминирующий нарратив во внутреннем инфопространстве.

Владимир Путин / сайт Кремля

Мощный удар украинских защитников по базе россиян во временнно оккупированной Макеевке Донецкой области подорвал авторитет российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Минобороны РФ хоть и признало потери, но пытается переложить ответственность за них на марионеток из квазиреспублики "ДНР". Те в свою очередь заявляют, что во всем виноваты солдаты, которые пользовались телефонами и, таким образом, позволили ВСУ отследить сигналы и четко определить координаты для атаки.

"Однако расплывчатое признание российского МО удара вызвало критику военного командования РФ", - отмечают аналитики ISW.

По словам специалистов, военные блогеры, связанные с ЧВК "Вагнер", отмечали, что российское военное командование облегчило украинским силам возможность удара, держа несколько сотен солдат в одном месте, а также назвали "ложью" объяснение "ДНР" по использованию мобильных телефонов.

Другие блогеры утверждали, что командование было свидетелем подобных атак в течение последних 11 месяцев, но проявило "преступную халатность" и даже не попыталось рассредоточить войска в Макеевке на меньшие группы в тылу.

Подобные военные неудачи все больше будут усложнять усилия Путина успокоить провоенное сообщество и сохранить доминирующий нарратив во внутреннем информационном пространстве, считают в Институте изучения войны.

"Диктатор уже поручил до 6 января провести расследование. Однако неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании подрывают его авторитет как практичного военного лидера", - резюмировали аналитики.

Удар по ПТУ в оккупированной Макеевке

В ночь на 1 января 2023 года Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области. Здание полностью уничтожено. В результате удара могли погибнуть 400 и получить ранения 300 оккупантов.

Большие потери оккупантов в Макеевке также подтвердили российские пропагандисты.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке в ночь на 1 января. Он не стал уточнять, какое подразделение армии РФ располагалось в здании ПТУ №19, из которого оккупанты сделали казарму, но отметил, что оно в основном состояло из мобилизованных россиян.

По словам Гиркина, в здании был расположен склад боеприпасов - он полностью уничтожен. Уничтожена также практически вся военная техника.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли 63 военных.

По данным Telegram-канала Astra, в разрушенном при обстреле ПТУ могли размещаться мобилизованные из Самарской области.

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