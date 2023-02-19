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У РФ нет перспективы наземных наступлений: Пономарев объяснил, в чем главная опасность

19 февраля 2023, 19:35
Главная опасность для Украины исходит от ассиметричных действий оккупантов, считает Илья Пономарев.
Илья Пономарев
Илья Пономарев спрогнозировал тактику российского командования / УНИАН

У армии российских оккупантов нет перспективы с точки зрения наземных наступлений в Украине, заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, главная опасность для Украины исходит от ракетных обстрелов и воздушных атак РФ.

"Главная опасность для нас сейчас исходит от ассиметричных действий – тех, где российские военачальники чувствуют себя неуязвимыми", — говорит собеседник.

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При этом он напомнил, что недавно количество погибших оккупантов на фронте достигло 1100 человек за один день, поэтому российское командование будет делать акцент на ракетных и воздушных ударах.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

"То есть основное их (командования РФ, - ред.) мышление направлено в эти стороны", — добавил Пономарев.

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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