В Ровно врачи онкоцентра устроили танцы на столах: руководство заведения увольняется

Глава Ровенского облсовета Андрей Карауш сообщил, что директор Ровенского областного противоопухолевого центра Григорий Максимьяк написал заявление на увольнение после того, как соцсети и местные власти раскритиковали видео, где работники центра танцуют на столах во время научно-практической конференции.
Андрей Карауш сообщил, что Максимьяк подписал распоряжение об увольнении директора заведения. Кроме него, заявления написали три его заместителя. Несмотря на увольнение руководства заведение работает в плановом режиме - там продолжают оказывать помощь людям.
Исполнять обязанности руководителя будет заведующий абдоминального отделения центра Сергей Михайловский.
Увольнение директора и заместителей произошло на фоне видео, которое распространила ривненская журналистка Ольга Подгородецкая. На нем видно, как люди танцуют на столах и водят вокруг них хороводы.
Смотрите видео о том, как ровенские врачи попали в скандал:
Журналистка рассказала, что на кадрах - врачи областного онкологического центра, находящиеся в гостинично-ресторанном комплексе "София" на конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине".
После публикации этого видео в соцсетях осудили поведение врачей центра, а местные власти пообещали "не оставить ситуацию без внимания".
Напомним, что боевой медик в одесской больнице объявил голодовку из-за нечеловеческих условий. Военный медик Петр Конопля заявил, что в Одесской областной психиатрической больнице №2 ужасные условия для проживания и питание оставляет желать лучшего.
Стало известно, что в Одессе разгорелся скандал из-за ужасных условий для военных в Одесской больнице. Обращение военнослужащего набрало широкую огласку, поэтому на ситуацию отреагировал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и срочно отдал указание.
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