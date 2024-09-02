В Ровно врачи онкоцентра устроили танцы на столах: руководство заведения увольняется

Увольнение директора и заместителей произошло на фоне видео гуляний, которое распространили в соцсетях.

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В Ровно врачи попали в скандал / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Глава Ровенского облсовета Андрей Карауш сообщил, что директор Ровенского областного противоопухолевого центра Григорий Максимьяк написал заявление на увольнение после того, как соцсети и местные власти раскритиковали видео, где работники центра танцуют на столах во время научно-практической конференции.

Андрей Карауш сообщил, что Максимьяк подписал распоряжение об увольнении директора заведения. Кроме него, заявления написали три его заместителя. Несмотря на увольнение руководства заведение работает в плановом режиме - там продолжают оказывать помощь людям.

Исполнять обязанности руководителя будет заведующий абдоминального отделения центра Сергей Михайловский.

видео дня

Увольнение директора и заместителей произошло на фоне видео, которое распространила ривненская журналистка Ольга Подгородецкая. На нем видно, как люди танцуют на столах и водят вокруг них хороводы.

В Ровно врачи попали в скандал / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, как ровенские врачи попали в скандал:

Журналистка рассказала, что на кадрах - врачи областного онкологического центра, находящиеся в гостинично-ресторанном комплексе "София" на конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине".

После публикации этого видео в соцсетях осудили поведение врачей центра, а местные власти пообещали "не оставить ситуацию без внимания".

Напомним, что боевой медик в одесской больнице объявил голодовку из-за нечеловеческих условий. Военный медик Петр Конопля заявил, что в Одесской областной психиатрической больнице №2 ужасные условия для проживания и питание оставляет желать лучшего.

Стало известно, что в Одессе разгорелся скандал из-за ужасных условий для военных в Одесской больнице. Обращение военнослужащего набрало широкую огласку, поэтому на ситуацию отреагировал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и срочно отдал указание.

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