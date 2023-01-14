У России еще достаточно ракет для нанесения ударов по Украине - Кочетков

Как уточнил эксперт, у России все еще есть возможности для самостоятельного производства ракет.

Россия продолжает производить ракеты для обстрелов Украины - Александр Кочетков / УНИАН, facebook.com

Россия может выпустить по Украине не менее 70 ракет за один раз во время массированной атаки. Такое предположение в интервью Главреду высказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Россияне примерно две недели накапливают ракеты "Калибр", Х-101, которые они определенным образом модернизируют, потому что примерно столько занимает производственный цикл. Меньше 70-ти ракет выпускать не совсем эффективно, потому что их будет легко перехватывать нашим ПРО. Более 70-ти россияне тоже не могут выпустить, потому что не хватает носителей ракет - бомбардировщиков и морских носителей", - отметил эксперт.

Как уточнил Кочетков, у России все еще есть возможности для самостоятельного производства ракет. В частности, они используют контрабандные сети для закупки комплектующих, которых не могут производить сами, и благодаря этому могут производить, по меньшей мере, до 50 ракет в месяц. И удары РФ наносит в основном теми ракетами, которые производит.

"По нескольким видам ракет (например, "Кинжалам"), они уже залезли в стратегический запас. "Калибры" тоже к такому запасу приближены, но старых советских Х-101, Х-22, Х-555 у русских, к сожалению, еще достаточно. Как и ракет к комплексам С-300, который используется в режиме "поверхность-поверхность" в прифронтовых городах. Этих припасов у них еще сотни, и этого больше, чем достаточно", - убежден Кочетков.

При этом цели россиян в ударах по Украине не изменились, потому РФ, вероятно, продолжит наносить удары исключительно по инфраструктуре и ради психологического давления на общество.

"Россияне уже увидели, что ракетные удары не очень эффективны, но есть приказ, и его выполняют (хоть он и бессмысленный). Сейчас холодно, поэтому россияне будут бить по теплогенерирующей инфраструктуре в попытке нас заморозить. Но, кстати, совокупная мощность генераторов, которые были ввезены в Украину, равна одному блоку АЭС. То есть нас так просто не возьмешь, поэтому даже если РФ и разрушит какую-то генерирующую мощность, это не повлияет на обороноспособность страны. Но пытаться портить нам жизнь россияне продолжат", - резюмировал Кочетков.

Как сообщал Главред, решение о назначении главы Генштаба России Валерия Герасимова командующим войсками оккупантов в Украине не меняет планов Москвы. Российские захватчики по-прежнему намерены захватить украинское государство и уничтожить объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сообщалось, что 14 января Россия нанесла ракетные удары по Украине. Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, во время одной из атак произошло попадание в жилую застройку в селе Копылов в Киевской области, расположенном примерно в 25 километрах от Киева.

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