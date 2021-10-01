У Саакашвили заявили о провокации с задержанием в Грузии и потребовали доказательств

Михаил Саакашвили / GettyImages

В офисе главы Исполкома Национального совета реформ Украины, бывшего главы Одесской областной госадминистрации, Михаила Саакашвили прокомментировали информацию о его задержании в Грузии.

Глава Офиса Михаила Саакашвили Мария Барабаш заявила, что нет доказательство о его задержании в Грузии, написала она в Facebook.

"Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн", - заявила она.

Вместе с тем в Грузии сообщили подробности о задержании Михаила Саакашвили.

Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, сообщает грузинское ТВ.

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Ранее премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму,

По его данным, "в настоящее время бывший президент находится в пенитенциарном учреждении".

Возвращение Саакашвили в Грузию:

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.