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У Шмыгаля рассказали о действиях Украины в случае достройки Северного потока-2

27 февраля 2021, 00:10

В Кабмине рассказали, что будут делать, когда Россия достроит газопровод Северный поток-2.

Северный поток-2
В Украине рассказали о действиях из-за Северного потока-2 / Reuters

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ответом Украины на вероятное завершение Северного потока-2 может стать ее полная интеграция в открытый и конкурентный энергетический рынок.

"Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести вред нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта Северный поток – 2, подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза, - это еще один из путей, которые мы видим в Киеве", - отметила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, сообщает Укринформ.

Она напомнила, что Россия неоднократно прибегала к радикальным действиям, пытаясь снизить уровень поставок газа и оставить как украинцев, так и европейских потребителей без газа.

Читайте такжеСеверный поток-2 остался без мощной поддержки из-за санкций США

"Украина ответила на это срочными мерами, которые были осуществлены вместе с европейскими партнерами и странами ЕС. Уже в течение 2014-2015 годов Украина подписала соглашения о реверсных поставках газа со Словакией, Польшей и другими соседними странами. Когда Россия переходила к радикальным действиям, мы придерживались наших обязательств и оставались надежным поставщиком газа как в Европу, так и по Украине", - сказала Стефанишина.

Читайте такжеСША ввели дополнительные санкции против Северного потока-2

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ранее в Белом доме заявляли, что дополнительные санкции против газопровода Северный поток-2 будут введены после того, как США зафиксируют процесс достройки или сертификации газопровода.
  • Новые серьезные проблемы с достройкой газопровода СП-2 возникли у России после 1 января 2021 года, когда вступили в силу новые санкции Вашингтона, предусматривающие санкции против всех компаний, прямо или опосредованно задействованных в реализации проекта.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля во время телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Северный поток-2 - это ловушка для всей Европы и его нельзя допустить. Также Зеленский призвал ЕС к усилению санкций.

Кабмин Северный поток-2 Украина
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