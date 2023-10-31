В Винницкой области чрезвычайная ситуация: люди массово болеют гепатитом А

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в Винницкой области вспышка гепатита А была определена как чрезвычайная ситуация природного характера на региональном уровне. Усиливаются противоэпидемические меры и вводятся ограничения.
На заседании Винницкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, передает МОЗ:
- об усилении в сфере контроля за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта;
- о временном запрете ярмарок и массовых мероприятий по продаже продукции домашнего производства;
- об усилении контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках Винницы и области;
- о дополнительных проверках на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами.
Также в Виннице продолжается дистанционное обучение (в том числе дошкольное, в спортивных и художественных кружках).
Ситуация с гепатитом В Винницкой области
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что источник инфицирования продолжает существовать. Это свидетельствует эпидемиологическая статистика.
"Причинами вспышки гепатита А могут быть продукты питания или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей - эпидемиологов, которые расследуют вспышку", - пояснил он.
В больницах Винницкой области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали, рассказал Кузин.
Что известно об источнике инфекции
В Минздраве сообщили, что врачи-эпидемиологи обследуют работников эпидемически опасных сфер. Это рынки и предприятия по изготовлению продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развозку по городу.
В регионе продолжается вакцинация медиков, врачей экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки вирусного гепатита А.
Напомним, что врач рассказала, что на самом деле происходит с человеком перед смертью. Первым признаком является то, что организм начинает иссякать. Это похоже, когда ваш мобильный телефон разряжается, а батарея не держит заряд.
В Украине обновили список болезней для оценки пригодности. Приказом внесены изменения, предусматривающие упрощение требований для службы в ДШВ и морской пехоте в особый период.
Больше интересных новостей:
- У Путина нашли признаки смертельной болезни: СМИ раскрыли страшный диагноз
- Зибров рассказал, как Матвиенко исцелила его от болезни: "делала какой-то обряд"
- Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня