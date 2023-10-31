В Винницкой области чрезвычайная ситуация: люди массово болеют гепатитом А

В Винницкой области усиливают противоэпидемические меры и вводятся ограничения, сообщили в Минздраве.

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В Виннице вспышка гепатита / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: deepstatemap.live

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в Винницкой области вспышка гепатита А была определена как чрезвычайная ситуация природного характера на региональном уровне. Усиливаются противоэпидемические меры и вводятся ограничения.

На заседании Винницкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, передает МОЗ:

об усилении в сфере контроля за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта;

о временном запрете ярмарок и массовых мероприятий по продаже продукции домашнего производства;

об усилении контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках Винницы и области;

о дополнительных проверках на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами.

Также в Виннице продолжается дистанционное обучение (в том числе дошкольное, в спортивных и художественных кружках).

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Ситуация с гепатитом В Винницкой области

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что источник инфицирования продолжает существовать. Это свидетельствует эпидемиологическая статистика.

"Причинами вспышки гепатита А могут быть продукты питания или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей - эпидемиологов, которые расследуют вспышку", - пояснил он.

В больницах Винницкой области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали, рассказал Кузин.

Что известно об источнике инфекции

В Минздраве сообщили, что врачи-эпидемиологи обследуют работников эпидемически опасных сфер. Это рынки и предприятия по изготовлению продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развозку по городу.

В регионе продолжается вакцинация медиков, врачей экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки вирусного гепатита А.

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