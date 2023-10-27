Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

Что нельзя делать 28 октября. Важные приметы и запреты, которые защитят от неприятностей.

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Что нельзя делать 28 октября / фото: pexels

28 октября церковь чтит память святой Параскевы Иконийской. Она родилась в III веке в семье сенатора. Девочка жила в богатой семье, ее родители были христианами. Параскеву также воспитывали в христианских традициях, но девочка рано осиротела.

Она не покинула веру, а во время правления императора Диоклетиана попала под гонения на христиан. Девушка отказалась поклоняться язычникам. Из-за этого ее жестоко пытали, после чего казнили.

Что можно делать 28 октября

В этот день нужно освятить лен в церкви. Его следует прикрепить дома возле иконы святой.

В этот день обязательно нужно помолиться. Молодые девушки могут попросить о скором замужестве и рождении ребенка, а женщины и мужчины могут подготовить дом к зиме.

В этот день нужно развесить в доме целебные цветы и травы. Из них можно готовить отвары, прикладывать к больному месту. Предки верили, что после этого все болезни отступят. Также можно купать в них детей.

Что нельзя делать 28 октября

1. Нельзя 28 октября много смеяться. Если нарушить запрет, то в старости придется много плакать.

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2. Нельзя 28 октября стирать, шить и вышивать. Предки верили, что это может привести к потере женского счастья.

3. Нельзя 28 октября мыть голову и расчесывать волосы. Считается, что из-за этого можно потерять красоту.

4. Нельзя 28 октября что-то одалживать или отдавать. Это может привести к потере собственного счастья.

5. Нельзя 28 октября отказывать в помощи. Тогда в жизни возникнет ситуация, когда просить о помощи нужно будет вам.

Приметы 28 октября

Если с вишни не опали листья, то похолодание придет нескоро.

Если утром иней, то скоро будет мороз.

Если вокруг Луны виден круг, то скоро будет сильная буря.

Если утром туман, то будет оттепель.

Если в этот день увидеть белку, то скоро будет потепление.

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