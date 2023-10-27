Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

28 октября церковь чтит память святой Параскевы Иконийской. Она родилась в III веке в семье сенатора. Девочка жила в богатой семье, ее родители были христианами. Параскеву также воспитывали в христианских традициях, но девочка рано осиротела.
Она не покинула веру, а во время правления императора Диоклетиана попала под гонения на христиан. Девушка отказалась поклоняться язычникам. Из-за этого ее жестоко пытали, после чего казнили.
Что можно делать 28 октября
- В этот день нужно освятить лен в церкви. Его следует прикрепить дома возле иконы святой.
- В этот день обязательно нужно помолиться. Молодые девушки могут попросить о скором замужестве и рождении ребенка, а женщины и мужчины могут подготовить дом к зиме.
- В этот день нужно развесить в доме целебные цветы и травы. Из них можно готовить отвары, прикладывать к больному месту. Предки верили, что после этого все болезни отступят. Также можно купать в них детей.
Что нельзя делать 28 октября
1. Нельзя 28 октября много смеяться. Если нарушить запрет, то в старости придется много плакать.
2. Нельзя 28 октября стирать, шить и вышивать. Предки верили, что это может привести к потере женского счастья.
3. Нельзя 28 октября мыть голову и расчесывать волосы. Считается, что из-за этого можно потерять красоту.
4. Нельзя 28 октября что-то одалживать или отдавать. Это может привести к потере собственного счастья.
5. Нельзя 28 октября отказывать в помощи. Тогда в жизни возникнет ситуация, когда просить о помощи нужно будет вам.
Приметы 28 октября
- Если с вишни не опали листья, то похолодание придет нескоро.
- Если утром иней, то скоро будет мороз.
- Если вокруг Луны виден круг, то скоро будет сильная буря.
- Если утром туман, то будет оттепель.
- Если в этот день увидеть белку, то скоро будет потепление.
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