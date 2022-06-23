У врага огневое преимущество, ВСУ перешли к маневренной обороне – Залужный

ВСУ противостоят превосходящим силам противника / Фото УНИАН

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о том, как защитники Украины противостоят аргессии РФ.

В своем Telegram он отметил, что украинские войска вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции.

Причиной такого положения он назвал то, что огневое преимущество находится на стороне российских оккупантов, в то же время он назвал ситуацию на фронте контролируемой.

"Цена свобода высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!" - добавил Залужный.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов.

Захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.

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