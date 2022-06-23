УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У врага огневое преимущество, ВСУ перешли к маневренной обороне – Залужный

23 июня 2022, 16:34

Ситуация на фронте контролируема, подчеркнул Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

война в Украине, ВСУ
ВСУ противостоят превосходящим силам противника / Фото УНИАН

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о том, как защитники Украины противостоят аргессии РФ.

В своем Telegram он отметил, что украинские войска вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции.

Причиной такого положения он назвал то, что огневое преимущество находится на стороне российских оккупантов, в то же время он назвал ситуацию на фронте контролируемой.

"Цена свобода высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!" - добавил Залужный.

Читайте такжеУкраина имеет право бить ракетами по территории РФ — экс-посол США

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов.

Захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.

Читайте еще:

Валерий Залужный война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:57

Беларусь может дать РФ оружие и технику для атаки на Украину - Генштаб

16:54

Россия хочет срочно укрепить оборону Беларуси - ШойгуВидео

16:45

Не прошло и суток: в России начали делить наследство Шатунова

16:41

Российским школьникам запретили петь на выпускном песни Земфиры и Мумий Троля

16:40

Путин может объявить мобилизацию в РФ при двух условиях – военный эксперт ЧерникВидео

Реклама
16:34

У врага огневое преимущество, ВСУ перешли к маневренной обороне – ЗалужныйВидео

16:26

Макаревич - молодец, но и его песни пока нужно запретить: Кондратюк высказался о русской музыкеВидео

16:01

Пошел на зов о помощи: нацгвардеец героически спас жизнь раненных побратимов

15:59

Война на истощение: оккупанты нацелились на четыре города Украины - МинобороныВидео

15:55

Мариуполь оставили на кадыровцев и дагестанцев: оккупанты двинулись на ЗапорожьеВидео

15:53

Приметы на 24 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:52

Путинский лизоблюд Пореченков назвал "лучшими людьми страны" оккупантов, убивающих украинцев

15:47

Армия РФ в боях пускает вперед "одноразовых" солдат – боец ВСУВидео

15:40

Украина имеет право бить ракетами по территории РФ — экс-посол СШАВидео

15:32

Чистильщик организма №1: какие болезни лечит свекла и для кого она опаснаВидео

15:08

Названа причина смерти Юрия Шатунова

15:08

"Русский патриотический хоррор": в РФ решили снять фильм об "освобождении" Донбасса - Подоляк

14:49

"Это лето станет последним для многих оккупантов": американские РЗСО HIMARS прибыли в УкраинуВидео

14:44

"Несправедливо рано!": убитые горем Басков, Галкин, Орбакайте и другие скорбят по Юре Шатунову

14:35

"Теперь защищаете с неба": в боях с оккупантами погибли молодые супруги из Кропивницкого

Реклама
14:29

"Нас только шестеро осталось": оккупанты пьют от страха и убегают в "вечные отпуска"Видео

14:25

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

14:22

Оккупанты украли самую большую солнечную электростанцию в Украине: была как 100 футбольных полей

14:22

Бойцы ВСУ захватили БМД-4 войск РФ и будут бить по оккупантам их же оружиемВидео

14:19

ВиаГра на Кипре прыгала на концерте перед россиянами - СМИВидео

14:05

Главный враг Шатунова Андрей Разин отреагировал на смерть певца: "у нас были многогранные отношения"

13:49

Пришло время расплаты: ВСУ уничтожили бывшего беркутовца из Луганска

13:40

"Стреляли из пушки и пулеметов": на Черниговщине оккупанты зверски убили близнецов-подростковВидео

13:34

Путин обмочился посреди ночи: предсказания Арестовича начинают сбыватьсяВидео

13:32

В Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в ХерсонеВидео

13:28

Юрий Шатунов пил перед смертью: выяснилось, как певец провел последние часы жизни

13:23

Россия бесится: как Украина становится недосягаемой для Кремлямнение

13:08

"Россия - агрессор, ее нужно изолировать": Дуда жестко прошелся по Путину и РФ

13:00

Гороскоп на завтра 24 июня 2022 для всех: Тельцам - тайфун в любви, Девам - скандал, Овнам - награда

12:57

Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕСВидео

12:47

Всё равно хотят захватить всю Украину: Россия после захвата Донбасса снова двинется на Киев – ЖдановВидео

12:34

Сын директора Ровенской АЭС из-за замечания жестоко избил пожилую женщину: она умерла в больнице

12:19

Евросовет даст Украине статус страны-кандидата в ЕС - Шарль МишельВидео

12:18

Армия Украины будет крушить ПВО и артиллерию РФ на Змеином до освобождения острова – ГУРВидео

11:59

Бах - и нет полумиллиона долларов: ВСУ сожгли дорогую российскую техникуВидео

Реклама
11:34

Украину ждет очень сложная зима: тарифы не изменятся, но придется "экономить тепло" – министрВидео

11:20

Отец и сын вместе лупят по позициям оккупантов из "Гвоздики": один заряжает, другой - наводитВидео

11:13

Как правильно пасынковать помидоры для щедрого урожая

11:02

Умер бывший солист "Ласкового мая" Юрий ШатуновВидео

11:00

Украина может стать "вечным кандидатом", или Что даст статус будущего члена ЕСмнение

10:50

После победы - всем по пирожку: добрые люди построили печь бабушке, делавшей паски на руинах домаВидео

10:38

Украина с оружием Запада получит преимущество: войска РФ может ждать нокаут – американские генералыВидео

10:23

На Донбассе украинская авиация покрошила позиции оккупантов и укрепрайон

09:58

Ружья для Украины: в США полиция собрала груз оружия для украинцевВидео

09:50

Кремль до конца года "додавят" к перемирию - генерал Романенко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять