У замглавы Харьковского областного совета нашли паспорт РФ: ГБР требует отстранить его от должности

Паспорт РФ замглавы Харьковского областного совета получил в 2014 году / Фото УНИАН

У заместителя председателя Харьковского областного совета обнаружен паспорт гражданина страны-агрессора Российской Федерации. Государственное бюро расследований обратилось в Харьковский областной совет с целью отстранения его от должности.

В пресс-службе ГБР имя чиновника не назвали. Однако издание Obozrevatel со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о Богдане Малеваном.

В Госбюро расследований отмечают, что документ РФ замглавы Харьковского областного совета получил в 2014 году в городе Севастополь, а вместе с ним также водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.

"ДБР обратилось в Харьковский областной совет с целью отстранения должностного лица от должности, поскольку чиновник такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в частности, тайной информации", – отметили в Бюро.

О возможном наличии у Малеваного российского паспорта еще в феврале 2022 года писала в Facebook нардеп от Европейской солидарности Ирина Фриз. Сам чиновник тогда утверждал, что российского гражданства у него нет.

В то же время нардеп обнародовала фотокопию заявления в Федеральную миграционную службу РФ о выдаче паспорта гражданина РФ, а также скриншот с онлайн-базы МВД РФ о замене водительского удостоверения.

Как документ, удостоверяющий личность Богдана Малеваного, указан российский паспорт, выданный 27 апреля 2014 года.

facebook.com/Iryna.Friz

facebook.com/Iryna.Friz

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