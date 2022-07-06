У замглавы Харьковского областного совета нашли паспорт РФ: ГБР требует отстранить его от должности

В Госбюро расследований имя чиновника не назвали. Однако СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что речь идет о Богдане Малеваном.
У заместителя председателя Харьковского областного совета обнаружен паспорт гражданина страны-агрессора Российской Федерации. Государственное бюро расследований обратилось в Харьковский областной совет с целью отстранения его от должности.
В пресс-службе ГБР имя чиновника не назвали. Однако издание Obozrevatel со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о Богдане Малеваном.
В Госбюро расследований отмечают, что документ РФ замглавы Харьковского областного совета получил в 2014 году в городе Севастополь, а вместе с ним также водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.
"ДБР обратилось в Харьковский областной совет с целью отстранения должностного лица от должности, поскольку чиновник такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в частности, тайной информации", – отметили в Бюро.
О возможном наличии у Малеваного российского паспорта еще в феврале 2022 года писала в Facebook нардеп от Европейской солидарности Ирина Фриз. Сам чиновник тогда утверждал, что российского гражданства у него нет.
В то же время нардеп обнародовала фотокопию заявления в Федеральную миграционную службу РФ о выдаче паспорта гражданина РФ, а также скриншот с онлайн-базы МВД РФ о замене водительского удостоверения.
Как документ, удостоверяющий личность Богдана Малеваного, указан российский паспорт, выданный 27 апреля 2014 года.
Как сообщал Главред, ранее журналисты идентифицировали четырех российских офицеров, которые отдают приказы убивать мирных жителей. Все они тесно связанны с Украиной, трое из них родились на территории нашей страны.
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