Они предатели Украины: стало известно, кто из офицеров воюет на стороне РФ

Рожденные в Украине офицеры воюют на стороне РФ / Колаж Главред

Российские журналисты идентифицировали четырех российских офицеров, которые отдают приказы убивать мирных жителей. Все они тесно связанны с Украиной, трое из них родились на территории нашей страны. Об этом сообщает российское издание Проект.

По данным журналистов, каждый восьмой российский офицер, который задействован в войне против Украины, связан с нашей страной. Однако, как мы видим, даже это не мешает им уничтожать украинский народ, возможно, даже своих родственников.

Российский полковник Вадим Паньков, учился в Украине / Из открытых источников

Как известно, один из этих четверых идентифицированных офицеров родился в Беларуси, но учиться отправился именно в нашу Украину. Им оказался полковник Вадим Паньков, студентские годы которого были проведены в Киевском высшем общевойсковом командном училище им. М.В. Фрунзе.

В 1992 году Паньков стал командиром одного из подразделений украинской армии, однако свою присягу на верность Украине он позорно предал и стал командиром участвующей в украинской кампании 45-й отдельной бригады спецназа армии РФ.

Российский офицер Николай Гостев, родился на Сумщине / Из открытых источников

В войне против Украины задействованы самолеты, пилоты которых подчиняются приказам Николая Гостева - командующий 4-й армии ВВС и ПВО (Краснознамённая армия Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны). Он, кстати, родился в селе на Сумщине, которую активно обстреливают рашисты каждый день.

Российский офицер Олег Маковецкий, родился в Харьковской области / Из открытых источников

Еще один предатель Украины - командующий 6-ой армией ВВС из Ленинградской области Олег Маковецкий. Он родился в Чугуеве в Харьковской области. Нам сложно это понять, но именно от отдавал приказ бомбить Харьков.

Российский генерал-лейтенант Михаил Зусько, родился на Волыни / Из открытых источников

Генерал-лейтенант Михаил Зусько, который командует 58-ой общевойсковой армией родился в многодетной семье на Волыни. Он отдавал приказы наступать российским войскам из Крыма в Николаев. Также известно, что этот преступник начал свою предательскую деятельность еще в 2014 году на Донбассе.

Ранее украинские правоохранители объявили рашиста в розыск за финансирование терроризма и развязывание агрессивной войны до 24 февраля 2022 года.

Российские журналисты также отмечают, что не менее 20 установленных российских командиров уже погибли, четверо из них погибли на родине - в Украине.

Сообщается, что перечисленные выше предатели страны пока живы.

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Ранее мы сообщали о том, что Григорий Бреев, который родился в Винницкой области, командует фрегатом Адмирал Макаров Черноморского флота РФ. С этого судна запускаются ракеты по украинским городам. Бреев служил в Вооруженных силах Украины и предал присягу в 2014 году после аннексии Крыма.

Также мы публиковали имена личного состава армейской авиации, который совершает удары по мирному населению Украины, разрушая инфраструктуру Украины.

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