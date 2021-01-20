У Зеленского напомнили, что Байден обещал из-за Украины

Джо Байден / Reuters

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал инаугурацию президента США Джо Байдена.

На своей странице в Facebook он написал, что уверен в выходе отношений Украины и США "на новый уровень".

По словам Ермака, за инаугурацией Байдена он наблюдал вместе с президентом Владимиром Зеленским.

"Еще выступая в Верховной Раде Украины в 2015 году, Байден обещал всегда говорить об Украине. И он много раз сдержал свое слово", – подчеркнул Ермак.

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Инаугурация Байдена:

В США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

Во время выступления он пообещал, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером.

В частности, президент США подчеркнул, что мир наблюдает за тем, что происходит сегодня.

"Поэтому вот мое сообщение для тех, кто за пределами наших границ: Америку испытывают, и мы стали сильнее для этого. Мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы решать вчерашние вызовы, а сегодняшние и завтрашние вызовы", - подчеркнул Байден.

Он заверил, что США "будут сильным и надежным партнером ради мира, прогресса и безопасности".