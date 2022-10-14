У Зеленского ответили Путину на его новый бред о начале войны в Украине

Михаил Подоляк, Владимир Путин / Reuters, ОПУ

Президент России Владимир Путин вновь заявил, что полномасштабное вторжение его войск должно была начаться, поэтому Россия вынуждена была "защищаться".

А вот советник руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter напомнил Путину, что именно Россия начала войну.

"Заявление Путина, что он ни о чем не сожалеет, а война все равно должно было произойти, - лицемерное снятие ответственности", - говорится в сообщении.

Подоляк решил напомнить, что Украина, как и НАТО, ни на кого не нападали. Именно Россия вторглась в чужую страну, терроризирует города и казнит людей.

"Если бы РФ не хотела этой войны, ее просто не было бы", - добавил советник руководителя ОП.

Что заявил Путин

14 октября Путин также заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель.

"Уже 222 тысячи мужчин мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - заявил Путин.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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