У Зеленского поставили условие: Украина не согласится на альтернативы вступлению в ЕС

В ОП оценили перспективы вступления Украины в ЕС / УНИАН

Украина не согласится на альтернативы вступлению в ЕС, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы не согласимся на альтернативы вступления в ЕС, которые снова начали звучать в последнее время", - сказал он в ходе выступления в аналитическом центре Atlantic Council.

Ермак также отметил, что Украина способна усилить обороноспособность черноморского и балтийского флангов НАТО. "Вообще же глубокое включение Украины в многосторонние форматы, улучшающие ее интеграцию с международным сообществом, является важным фактором безопасности", - сказал он.

Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предлагает создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например, Украину. предложив "создать то, что назвал бы европейское политическое сообщество".

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Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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