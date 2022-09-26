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У Зеленского поведали, планирует ли Украина объявлять дополнительную мобилизацию

26 сентября 2022, 20:25

Украина теряет не такое большое количество бойцов, как Россия, которой безразлично жертвы, отметил Подоляк.

Подоляк, ВСУ
Будет ли Украина объявлять дополнительную мобилизацию / коллаж УНИАН

Украина не намерена проводить дополнительную мобилизацию из-за объявления российским диктатором Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в его стране, говорится в заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Tagesschau.de.

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих", - сказал он.

Подоляк также добавил, что Украина теряет не такое большое количество бойцов, как Россия, которой безразлично жертвы.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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мобилизация война в Украине военная агрессия РФ Михаил Подоляк
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