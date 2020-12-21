​У Зеленского сделали заявление о сотрудничестве с МВФ​

Украина остается в прежней stand-by программе МВФ / Reuters

​Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возобновление диалога Украины с Международным валютным фондом является позитивным сигналом, который дает надежду на новые кредиты в рамках программы сотрудничества.​

"Первое – это действительно позитивный сигнал, что миссия МВФ уже начала работать в Украине. То, что они не приехали, а работают в онлайн-режиме – это такая практика текущего времени.

Второе – что касается проблем с нашей внутренней ситуацией, прежде всего с искусственно созданным конституционным кризисом, о котором говорил и МВФ, и президент Украины. МВФ это достаточно четко понимает, и если бы они не видели, что мы в состоянии разрешить подобного рода проблемы, они бы и не объявили о своей миссии", - сказал советник Зеленского, передает телеканал Украина 24.

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По его словам, Украина остается "в прежней stand-by программе, которая была открыта в прошлом году и рассчитана на 5 млрд долларов".

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