​У Зеленского сделали заявление о сотрудничестве с МВФ​

Cоветник президента назвал позитивные сигналы в сотрудничестве с МВФ.
Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возобновление диалога Украины с Международным валютным фондом является позитивным сигналом, который дает надежду на новые кредиты в рамках программы сотрудничества.
"Первое – это действительно позитивный сигнал, что миссия МВФ уже начала работать в Украине. То, что они не приехали, а работают в онлайн-режиме – это такая практика текущего времени.
Второе – что касается проблем с нашей внутренней ситуацией, прежде всего с искусственно созданным конституционным кризисом, о котором говорил и МВФ, и президент Украины. МВФ это достаточно четко понимает, и если бы они не видели, что мы в состоянии разрешить подобного рода проблемы, они бы и не объявили о своей миссии", - сказал советник Зеленского, передает телеканал Украина 24.
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По его словам, Украина остается "в прежней stand-by программе, которая была открыта в прошлом году и рассчитана на 5 млрд долларов".
Украина – МВФ - о чем ранее сообщал Главред:
- В Офисе президента Украины Владимира Зеленского 16 октября заявляли, что Киев рассчитывает на получение нового транша от МВФ в конце 2020 – начале 2021 года. В Фонде, в свою очередь, ждали от Украины выполнения ряда условий.
- В МВФ подвергли критике вердикт КСУ по отмене электронного декларирования и заверили, что борьба с коррупцией в Украине – неотъемлемый элемент сотрудничества Фонда и Киева.
- Президент Владимир Зеленский 2 января подтвердил информацию о том, что представители МВФ не собираются с визитом в Украину из-за скандального решения КСУ по е-декларациям.
- В Министерстве финансов 26 ноября заявили, что переговоры с Международным валютным фондом, в рамках которых Киев презентовал Фонду проект бюджета на будущий год, завершились успешно. Вследствие этого МВФ предоставляет возможность пересмотра программы сотрудничества stand-by и намерен продолжить процесс предоставления нового кредита Украине.
- 4 декабря Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов политиков и чиновников в Украине. Однако санкция закона предусматривает не лишение свободы, как было до резонансного вердикта КСУ, а ее ограничение и общественные работы.