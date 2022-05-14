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У Зеленского спрогнозировали сроки окончания войны с Россией

14 мая 2022, 22:53

Миссия Украины заключается в том, чтобы остановить агрессию России, говорит Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк / Twitter

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил перспективы завершения войны с РФ и освобождения захваченных территорий Украины.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, на сегодня Россия в ее нынешнем виде существует только за счет уничтожения соседей.

"Это – единственное, что они продают миру. То есть они две вещи продают – ужас, мол бойтесь нас, потому что они могут зайти на территорию чужого государства, назвать это "специальной военной операцией", - отметил советник главы ОП.

По его словам, главная миссия Украины заключается в том, чтобы остановить агрессию России.

"Потому что уже сегодня в РФ говорят, мол Финляндия и Швеция идут в НАТО, а потому "давайте с ними воевать". Польша говорит много справедливых вещей о РФ, а россияне заявляют о "денацификации" Польши. То есть они готовы с поляками воевать. РФ продает экспансию под любым поводом. Наша миссия — остановить РФ и отбросить до наших границ. К сожалению, это имеет большую цену. Также это потребует времени, потому что это — оружие, санкции, финансовая помощь Украине", — сказал собеседник.

Вместе с тем он объяснил, каким в ОП видят завершение войны: "Мы не хотим иметь соседа, который через год-два опять же нас будет атаковать. А потому мы не можем позволить себе новый "Минск".

Советник главы ОП говорит о том, что Украина будет стремиться деоккупировать всю свою территорию.

"Нам нужно понимать, что война продлится — три месяца, полгода или даже восемь месяцев и мы должны ее выиграть. И это не вопрос времени. Мы должны сделать, чтобы войны в Украине уже больше не было", — добавил Подоляк.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Слобожанском направлении основные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм.

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Михаил Подоляк война России и Украины
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