У Зеленского жестко ответили Лаврову и назвали ключевое условие завершения войны

В ОП рассказали, каким видяи завершение войны в Украине / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, как в ОП видят окончание войны в Украине.

Как подчеркнул он в ходе всеукраинского телемарафона, российско-украинская война может закончиться только на условиях Украины, это означает, что оккупанты должны покинуть всю территорию нашего государства.

"Никак иначе война России в Украине не может закончиться, как на условиях Украины. А это значит, что Россия должна покинуть всю территорию Украины. Вся территория Украины должна быть украинской и только украинской", - сказал он.

Планы псевдореферендумов РФ

По его словам, никакие псевдореферендумы россиян на оккупированных территориях не остановят военные действия.

"Любые фиктивные референдумы или любые другие юридические форматы, которые Россия может предложить на этих территориях, не имеют никакого смысла. Все понимают сегодня и будут понимать, что это просто аннексия чужой территории. Поэтому война будет идти, пока эти территории не будут освобождены, и они никогда никем не будут признаны русскими", - сказал он.

Вероятность расширения РФ географии войны

Также он прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились, теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий".

"Заявление Лаврова - это сугубо пропагандистское заявление, рассчитанное на внутренний рынок. На сегодняшний день Министерство иностранных дел РФ очень непрофессионально работает и постепенно начинает говорить правду о том, какой тип войны Россия ведет в Украине. Есть всего две цели войны. Во-первых, глобальная цель, которую они изначально не декларировали, но к которой все шло. Это уничтожение украинской государственности, захват Киева, захват центра правительственного квартала, уничтожение правительства и уничтожение государственности Украины как таковой. Все эти "денацификации", "демилитаризации" - это общие пропагандистские клише, которые нужны были, чтобы оправдать свои действия", - сказал он.

"Вторая цель, о которой сейчас господин Лавров откровенно сказал, это территориальные претензии к Украине. То есть зашла классическая средневековая армия захватчиков в чужую страну и частично захватывает ее территорию. Нет никаких других целей. Они хотят зайти на нашу территорию, забрать определенное количество гектаров нашей земли, уничтожить там все, что касается Украины, включая города и села, выгнать наших людей или переселить их в Россию в лагеря и после этого на этой уничтоженной земле просто построить еще один Донецк и Луганск в том виде, который они имели последние восемь лет", - добавил Подоляк.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 38 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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