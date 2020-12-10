У Зеленского сделали громкое заявление о ситуации на Донбассе

Ермак подвел итоги ситуации на Донбассе / РБК-Украина

В Офисе президента Владимира Зеленского подвели итоги достижений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе за год, а также напомнили на необходимости проведения очередной встречи в нормандском формате.

Об этом он в четверг, 10 декабря, написал в своей колонке в издании Украинская правда глава Офиса президента Андрей Ермак и пояснил, для чего нужен "нормандский формат".

"Потребность в проведении очередной встречи лидеров государств Нормандской четверки точно существует. Договоренности в Париже позволили освободить значительную часть пленных, а впоследствии был обеспечен и режим прекращения огня. Нормандская встреча нужна, в том числе и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения Минских соглашений", - подчеркнул Ермак.

По его словам, за год, прошедший с прошлой встречи в Париже, ситуацию на Донбассе удалось принципиально изменить – в том числе достижением первого за годы войны продолжительного перемирия.

Также, напомнил Ермак, была перезагружена работа Трехсторонней контактной группы: в состав украинской делегации были включены действующие члены правительства и парламента.

"Сейчас нужно выработать общий план на уровне политических советников лидеров Нормандского формата и утвердить его уже на уровне руководителей государств Нормандской четверки", - подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что в политической подгруппе ТКГ продолжается работа над законопроектом по имплементации "формулы Штайнмаера".

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"Украина продолжает настаивать на том, что демократические выборы местного самоуправления по стандартам ОБСЕ в ОРДЛО возможны только после полной деоккупации и обеспечения полноценной деятельности органов власти Украины, политических партий, СМИ и международных наблюдателей на всей территории Донбасса без ограничений", - подчеркнул Ермак.

Также были улучшены условия для жителей временно оккупированных территорий, пересекающих линию разграничения – на новых КПВВ они могут получить административные услуги, социальную поддержку и медицинскую помощь. Кроме того, были увеличены возможности абитуриентов из ОРДЛО по поступлению в украинские высшие учебные заведения.

Ермак отметил важность обеспечения безопасности гражданского населения по обе стороны линии разграничения и напомнил, что за год были согласованы четыре новых участка разведения сил и 20 участков для разминирования.

Также Украина обеспечила работу всех пропускных пунктов, в том числе открыла два новых, в то время как другая сторона блокировала их со своей стороны.

"Мы вернули в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма. Организовываем деятельность Крымской платформы, которая сосредоточит государственные усилия и международное сотрудничество на выполнении задачи по возвращению нашего полуострова", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он также подчеркнул, что Украина выполняет все свои обязательства и хочет видеть с российской стороны такое же полное выполнение договоренностей, достигнутых в Париже год назад.

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