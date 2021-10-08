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Убежала из дома босиком в поле: обнародованы жуткие детали гибели 10-летней девочки на Закарпатье

8 октября 2021, 14:06

Родной отец Майи пытался ее забрать жить к себе. В последний раз — за неделю до трагедии — он обратился в службу по делам детей.

замученные дети, девочка
Убежала из дома босиком в поле: обнародованы жуткие детали гибели 10-летней девочки на Закарпатье / Reuters

На Закарпатье похоронили 10-летнюю девочку, которую жестоко избил отчим. Майя часто пропускала школу, потому что присматривала за младшими детьми. Дома над ней постояннго издевались и избивали. Лишь когда произошло непоправимо, выяснилось, что местные жители знали, что происходит в этой семье. Но все молчали и бездействовали.

Также стало известно, что родной отец Майи пытался ее забрать жить к себе. В последний раз — за неделю до трагедии — он обратился в службу по делам детей. Отмечается, что работникик соцслужбы должны были наведаться к девочке на следующий день, но не пришли к ней в течение недели.

"Обращалась бабушка. Обращался папа. Написали заявление, но не было никакого реагирования", — раскрыла детали односельчанка.

Направили информацию на место — а там опоздали — оправдываются

В областной соцслужбе отправдываются, что отправили обращение по месту жительства, но там опоздали.

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"Мужчина сообщил, что ребенка заставляют много работать, присматривать за другими детьми, бьют. Ребенок часто пропускает школу. Эта информация была сразу направлена в службу по делам детей Сюртовской громады. По факту они не успели проверить, ведь в воскресенье сообщили, что ребенок умер ", — отметила руководитель службы по делам детей Закарпатья Светлана Якимилина.

Девочка действительно школу почти не посещала, но всегда приносила справки о болезни, поэтому — говорят теперь учителя — не возникало подозрений. А что Майя ходила в синяках, мол, тоже узнали уже после трагедии.

"Дети говорят, что как-то она сняла кофту, потому что было очень жарко на физкультуре и на руках были синяки. Они мне просто об этом не сказали", — рассказала классная руководительница Екатерина Пелешко.

А вот в селе, где росла девочка, об издевательствах хорошо знали. Но тоже молчали — боялись отчима. Он — бывший заключенный. К тому же очень агрессивный.

"Сидел 7 лет в тюрьме. Что можно ожидать от такого человека? Что он изменится когда-то?" — говорит один из соседей.

"В субботу он приходил ко мне разбираться. Он сказал, что я слухи распускаю. Я - все, что сделала — позвонила отцу и сказала, что надо детей забирать, потому что их бьют", — поведала журналистам односельчанка.

Теперь соседи предполагают, именно это и разозлило мужчину, а всю агрессию он выплеснул на ребенка.

В тот день местные видели Майю босиком в поле, она убегала из дома. Ее никто не приютил и не защитил.

Вечером девочку отчим избил снова — с такой силой, что к утру она умерла. Мать все знала, но не заступилась, и даже "скорую" избитой дочери не вызвала. Почему — так и не объяснила. В полицию позвонил сам отчим.

"Около 5 утра в полицию позвонил мужчина и сообщил, что накануне вечером сам в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения девочке, а уже, когда проснулся утром, обнаружил ее без признаков жизни", — отмечает пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Изверга уже взяли под стражу. 5-летнюю родную сестренку Майи и двух сводных пока забрала бабушка. Где мать, никто не знает. На похоронах дочери ее не было.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области 34-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь, а утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни. Как выяснило следствие, мать девочки на момент совершения преступления была дома.

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