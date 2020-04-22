Кровавое убийство: во Львове преступники в балаклавах расстреляли мужчину

Место кровавого убийства во Львове / фото Нацполиции

Во Львове на улице Академика Павлова в среду, 22 апреля, произошло ужасное убийство.

Как сообщает региональное управление Нацполиции, около 10 часов утра к ним поступило сообщение о стрельбе. На месте копы выяснили, что в подъезде дома на улице Академика Павлова несколько мужчин в балаклавах и с огнестрельным оружием напали на двух жителей Львова.

Один из пострадавших, 49-летний мужчина, получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.

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По имеющийся информации, преступники скрылись с места стрельбы на сером автомобиле, вероятно марки Ford.

В данный момент полиция проводит спецоперацию с целью поиска и задержания злоумышленников. Решается вопрос правовой квалификации события.

Как ранее писал Главред, в Кривом Роге Днепропетровской области в четверг, 16 апреля, поздно вечером мужчина расстрелял молодую пару – 25-летнюю девушку и 26-летнего парня, девушка погибла, а молодого человека медики пытались реанимировать.

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