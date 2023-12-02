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"Участие должна принять вся Украина": генерал рассказал о планах ВСУ на 2024 год

Елизавета Бельмас
2 декабря 2023, 14:21
Украину ожидает новый год борьбы за независимость.
Генерал рассказал о планах ВСУ на 2024 год
Генерал рассказал о планах ВСУ на 2024 год / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 ОМБ

ВСУ в конце 2023 года перешли в активную оборону на линии фронта. Украина масштабирует подготовку системы обороны и продолжает накапливать резервы для того, чтобы реализовать планы в 2024 году. Об этом сообщил основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, на данный момент Украина ведет позиционную войну с контрударами на отдельных направлениях.Однако важным заданием сейчас является усиление всех инженерных сооружений и фортификаций.

"Должны быть сформирована система обороны и участие в этом должны принять пограничные администрации и вся Украина. Ми должны выиграть время для того, чтобы подготовиться к следующему году", - объясняет Романенко.

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Он также уверен, что план на 2024 год будет напрямую зависеть и меняться в зависимости от того, сколько сил Украине удастся накопить уже сейчас. То есть, переход от обороны к контрнаступательным действиями на отдельных направлениях, которые стратегически важны, фактически зависит от возможностей, которые страна и войска должны накопить сейчас.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, российские оккупанты в ночь на субботу, 2 декабря, атаковали Украину 11 беспилотниками и 1 управляемой авиационной ракетой. 10 беспилотников были сбиты в Одесской области. Один дрон, который не удалось сбить, попал в объект инфраструктуры. В результате попадания возник пожар в Одесской области, но его уже удалось потушить.

В это время Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском направлении. ВСУ оттеснили российские войска с позиций севернее Хромового и восточнее Клещиевки и успешно контратаковали в районе Авдеевки. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Также в течение последних дней в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" было успешно уничтожено свыше 500 оккупантов и многочисленное количество техники и вооружения. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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