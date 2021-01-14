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Учеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школа

14 января 2021, 21:33
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Уже с нынешнего года большинство школ не сможет принимать на учебу старшеклассников.

Школа
В Украине исчезнет старшая школа / УНИАН

Власти Украины придумали очередное "новшество" - на сей раз изменения коснулись старшей общеобразовательной школы.

Так, с 2021 года большинство школ лишится права принимать на учебу старшеклассников. Ученикам 10-11 классов придется заново поступать, но выбор будет невелик — из существующих средних школ лишь четверть примет старшеклассников. Но волнуются не только ученики, но и учителя, ведь большинству придется искать работу — их услуги школам больше не понадобятся.

После 9 класса ученики должны будут поступать на выбор:

  • или в заведения системы профессионально-технического образования (бывшие ПТУ и техникумы),
  • или в специализированные лицеи.

Количество таких лицеев — четверть от существующих еще школ, где дети учились в старших классах.

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По информации СМИ, в одном из крупных районов Киева из более чем 60 существующих на данный момент общеобразовательных средних школ I, II и III ступеней, где обучались дети с 1-го до 11-го классов, в том числе специализированных, по новым правилам, остается около 15, в которых можно получить полное среднее образование. Это приблизительно по одной-две на большой микрорайон.

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