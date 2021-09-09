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Учителям в Украине пообещали по 60 тыс: кому и когда увеличат надбавки

9 сентября 2021, 15:08

Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года".

деньги, гривна
Первое место в конкурсе будет оцениваться в 60 тысяч гривен / УНИАН

Премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое. Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года".

Таким образом, теперь за первое место будет присуждена премия в размере 60 тысяч гривен, за второе место – 54 тысячи гривен, за третье – 48 тысяч гривен, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

По словам главы Кабмина, с запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться. "Работа учителей очень важное и ответственное и она должна оцениваться на должном уровне", – добавил Шмыгаль.

Отметим, что на сегодняшний день средняя зарплата украинского учителя первой категории составляет 6,6 тысячи гривен, либо 210 евро. По сравнению с другими европейскими странами, ниже зарплат нет нигде.

Конкурс "Учитель года": что известно

  • Конкурс "Учитель года" был учрежден указом президента Украины в 1995 году. Его победителям присваивается звание "Заслуженный учитель Украины".
  • В 2021 году победителей конкурса назвали в апреле, ими стали 12 педагогов – по три в каждой из четырех номинаций: "Руководитель учебного заведения", "Математика", "Украинский язык и литература" и "Трудовое обучение".
  • В 2021/2022 учебном году конкурс проводится в номинациях "Основы правоведения", "Биология", "Информатика" и "Музыкальное искусство".

Напомним, на прошлой неделе правительство приняло решение о повышении стипендий студентам. Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

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